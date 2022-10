Il primo treno con grano ucraino è arrivato in Spagna. A bordo 600 tonnellate

ROMA – E’ arrivato in Spagna il primo treno carico di grano ucraino.

Lo ha riportato la testata giornalistica Agravery.com, agenzia di stampa agricola ucraina, che fa sapere che a Barcellona, lo scorso 6 ottobre, è arrivato un treno con container della compagnia spagnola Renfe Mercancías, carico di grano ucraino

Ma non è stato un viaggio semplice. Prima di arrivare nella città catalana il treno ha percorso 2.400 km dal terminal di Chelm al confine polacco-ucraino via Łodz e Duisburg. Poi, le 600 tonnellate di grano contenute in venticinque container da 40 piedi sono state portate al terminal ferroviario di Can-Tunis a Barcellona.

Qualche disagio alla partenza al di Chelm, dove, secondo le autorità spagnole, sarebbe stato “impossibile prevedere la situazione di congestione, che ha reso difficile caricare i container Renfe” causando notevoli ritardi.

