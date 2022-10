Ucraina, in arrivo (dopo le distruzioni) nuove maniche per lo stoccaggio del grano agli agricoltori dell’oblast di Chernihivska

ROMA – Il Ministero delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione dell’Ucraina, insieme all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), ha avviato l’attuazione del programma per fornire agli agricoltori maniche di grano per la custodia temporanea.

I primi a ricevere le maniche sono gli agricoltori dell’oblast di Chernihivska, dove gli impianti di stoccaggio del grano furono significativamente distrutti a causa dell’invasione russa.

Il 27 ottobre, gli agricoltori dell’oblast di Chernihivska hanno ricevuto 262 maniche. Entro la fine della settimana verranno consegnate altre 1000 buste. Inoltre, gli agricoltori saranno dotati di attrezzature per caricare il grano.

“Più di 5 milioni di tonnellate di capacità di stoccaggio del grano sono state distrutte. Abbiamo lavorato molto con i nostri partner e donatori, prevediamo di ricevere circa 35.000 maniche per lo stoccaggio del grano, che copriranno il fabbisogno di circa 7 milioni di tonnellate di stoccaggio . Inoltre, ci saranno programmi di altri donatori, grazie ai quali copriremo un’altra parte del fabbisogno di stoccaggio.È importante che un gran numero di queste maniche e attrezzature siano di produzione ucraina, che a sua volta sostiene l’economia locale in questo momento difficile”, ha affermato Markiyan Dmytrasevych, viceministro delle politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina.

La presentazione delle domande e la distribuzione delle buste vengono effettuate attraverso il Registro agrario statale , una piattaforma digitale che rende il processo il più conveniente, trasparente e veloce possibile.

“È importante per il Ministero non solo aiutare gli agricoltori, ma anche rendere questa assistenza il più conveniente, semplice, trasparente e il meno burocratizzata possibile. A tal fine, il Ministero ha varato l’Anagrafe Agraria dello Stato (SAR). Infatti, questo non è il nostro know-how, questa è l’esperienza europea e la stiamo implementando insieme alla famiglia europea. Oggi vediamo il primo risultato quando il mondo digitale si trasforma in quello reale e le persone ricevono un’assistenza reale”, ha osservato Denys Bashlyk, viceministro delle politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina per lo sviluppo digitale, la trasformazione digitale e la digitalizzazione.

Ha aggiunto che presto ci saranno nuovi programmi attraverso la piattaforma SAR con il supporto di donatori internazionali, inclusa la FAO.

Pierre Vauthier, capo dell’ufficio della FAO Ucraina, ha sottolineato che il progetto è attuato in stretta collaborazione con il Ministero delle Politiche Agrarie e che questa cooperazione continuerà a svilupparsi.

“La FAO, insieme al Ministero delle politiche agrarie, soddisferà il fabbisogno di stoccaggio del grano per un importo di oltre 6 milioni di tonnellate. Tale assistenza ai piccoli agricoltori e alle imprese è importante nella preparazione della stagione invernale e nello stoccaggio del grano raccolto, poiché oltre a mantenere e garantire la sicurezza alimentare non solo in Ucraina, ma anche nel mondo intero”, ha affermato Pierre Vauthier.

Il progetto è attuato congiuntamente da MAPF e FAO, con il sostegno finanziario di Canada, Giappone e Minderoo Foundation per un totale di 60,5 milioni di dollari.

I criteri principali per i partecipanti al programma:

la superficie coltivata ufficialmente (di proprietà o in affitto) va da 100 a 10 000 ettari;

utilizzare le buste ricevute esclusivamente per la conservazione dei propri prodotti;

le terre coltivate devono trovarsi nei territori controllati dal governo dell’Ucraina;

autoconsegna di maniche di grano dai magazzini nella loro o nella regione limitrofa (da Dnipropetrovska oblast per i produttori agricoli di Donetska, Luhanska o Zaporizka oblast, o da Mykolaivska oblast per i produttori agricoli di Khersonska oblast).

Attualmente la presentazione delle domande è stata prorogata fino al 30 ottobre.

