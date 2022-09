L’Ucraina ha un potenziale per esportare fino a 70 milioni di tonnellate di cereali e colture oleaginose. Anche per il 2023

ROMA – In questa campagna di commercializzazione, l’Ucraina prevede di esportare circa 65-70 milioni di tonnellate di cereali e colture oleaginose. Parliamo di 22 milioni di tonnellate di residui dell’ultimo raccolto e di 38-43 milioni di tonnellate del raccolto di quest’anno.

Allo stesso tempo, il consumo interno in Ucraina è di circa 20 milioni di tonnellate.

A sottolinearlo è una nota stampa del Ministero dell’agricoltura dell’Ucraina.

Taras Vysotskyi, primo viceministro per le politiche agrarie e l’alimentazione dell’Ucraina, lo ha affermato durante il briefing online: “Stato attuale dell’agricoltura ucraina, della logistica del raccolto e dei trasporti in Ucraina e prospettive per i mercati dell’Europa occidentale”.

L’evento è stato organizzato dalla Danau Soya Organisation a Donauboerse a Vienna, dove il ministero ucraino ha uno stand nazionale il 2 settembre.

Secondo lui, oggi è stato raggiunto il livello ottimale di utilizzo delle capacità di autostrade, porti fluviali e ferrovie – circa 3 milioni di tonnellate al mese. E il Ministero delle Politiche Agricole sta attualmente lavorando per ampliare il volume di merci che attraversa il corridoio del grano dei porti marittimi, oltre che attraverso la ferrovia.

L’obiettivo è di 5-6 milioni di tonnellate di esportazione totale di prodotti agricoli al mese, come era prima della guerra.

Tra le principali colture esportate oggi ci sono mais, grano, olio di girasole e colza.

Tra i problemi principali dei produttori agricoli ucraini, come fa notare Taras Vysotskyi, c’è l’aumento del costo di produzione, perché prezzi elevati per le risorse energetiche significano prezzi elevati per fertilizzanti e combustibili, mentre allo stesso tempo la logistica rimane piuttosto costosa.

“Finora, gli agricoltori ucraini vendono i loro prodotti a un prezzo che copre a malapena il prezzo di costo. Il nostro obiettivo è dare loro l’opportunità di investire nella loro produzione”, ha sottolineato.

Il Primo Vice Ministro ha parlato anche dell’andamento della vendemmia. Quindi, attualmente, sono state raccolte quasi 25 milioni di tonnellate di grano e il 60% delle superfici seminate è stato coltivato.

Finora è già stata completata la raccolta di grano (oltre 19 milioni di tonnellate), orzo (5,5 milioni di tonnellate), colza (circa 3 milioni di tonnellate). Inizia la raccolta di semi di soia, girasoli e mais. Secondo le previsioni, dovremmo ricevere rispettivamente 10 milioni di tonnellate, 3,5 milioni di tonnellate e 27 milioni di tonnellate.

Inoltre, gli agricoltori hanno già iniziato a seminare colture invernali. Una buona focalizzazione della loro attenzione si concentra sulla colza: l’area sottostante non dovrebbe diminuire, ma sotto il grano invernale diminuiranno leggermente.

“Gli agricoltori ucraini si sono in qualche modo riorientati dalle colture di cereali alle colture oleaginose. Vediamo un aumento della quota di semi di soia, colza e girasole. Innanzitutto, ciò è dovuto a problemi di logistica. È anche ovvio che gli agricoltori vogliono coltivare colture che hanno un valore aggiunto più elevato, un prezzo per tonnellata più elevato, perché i costi logistici sono gli stessi”, ha affermato Taras Vysotskyi.

A suo avviso, la stessa situazione si verificherà nel 2023.

