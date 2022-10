Agriturismo. Le sfide energetiche e le opportunità. Convegno di Cia Toscana il 19 ottobre a Firenze

FIRENZE – I costi energetici alle stelle stanno mettendo a rischio gli agriturismi toscani. Un caro bollette che incide sui bilanci delle strutture di più ampie dimensioni, che molto spesso non posso essere riequilibrati dalla presenza dei turisti in particolare nei mesi invernali, quando i costi sono maggiori e le presenze minori.

Di questo e delle opportunità per gli agriturismi toscani si parlerà nel convegno dal titolo “Agriturismo. Le sfide energetiche e le opportunità” organizzato da Cia Toscana, in programma mercoledì 19 ottobre (inizio ore 9.30) a Firenze, all’AC Hotel Firenze, in via Luciano Bausi, 5.

PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana. Saluti di Alessio Guazzini, presidente Turismo Verde Toscana

Interventi

“La normativa toscana dell’agriturismo aggiornamenti ed opportunità per le imprese” a cura di Lucia Bruni, settore imprenditoria agricola e agriturismo della Regione Toscana.

“Come ridurre i costi e i consumi energetici degli agriturismi” con Marino Berton, Esco Agroenergetica Cia

“La piattaforma marketplace di Cia Toscana” di Enrico Giannini, 01 Sistemi

Conclusioni di Valentino Berni, presidente Cia Toscana

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://form.jotform.com/222832810388357

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it