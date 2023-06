Corteva inaugura il primo Centro Integrato di Ricerca & Sviluppo nella regione EMEA ad Eschbach

ESCHBACH – Corteva Agriscience ha inaugurato il suo primo impianto integrato per la protezione della colture e la ricerca nelle sementi della regione EMEA, per fornire agli agricoltori innovazione e soluzioni sostenibili.

Con un investimento di circa 6 milioni di Euro, l’ampliamento dell’impianto di Ricerca & Sviluppo di Eschbach, in Germania, permette a Corteva Agriscience di condurre studi di ultima generazione sulla protezione delle colture che contribuiscano a sviluppare soluzioni per la protezione da parassiti e malattie.

Inoltre, il centro di ricerca è a basso consumo energetico con zero emissioni dalle acque reflue, in linea con l’impegno di Corteva Agriscience nei confronti della sostenibilità.

L’impianto integrato ospita tre funzioni di R&S focalizzate sullo sviluppo della produzione di semi che possano generare colture più resistenti agli stress e ai cambiamenti climatici; sulla biologia molecolare con un laboratorio genotipico che supporta i test sulla purezza del seme; e sulla scoperta e sviluppo di soluzioni per la protezione delle colture che rispondano agli obiettivi di sostenibilità.

L’integrazione tra le genetica vegetale e la protezione delle colture facilita inoltre lo sviluppo di nuovi metodi, come la valutazione digitale delle sperimentazioni con i droni, il telerilevamento e l’uso della biologia molecolare per comprendere la suscettibilità delle malattie delle piante a nuove modalità di azione dei fitofarmaci.

Situato nella Germania sud occidentale, ai confini con Francia e Svizzera, il sito si trova in una posizione cruciale per R&S in tutta la regione EMEA e offre eccellenti possibilità di condurre prove in campo per quasi tutte le colture importanti in Europa. Il centro è pienamente incorporato nel network globale di laboratori di Corteva ed è complementare agli altri laboratori negli Stati Uniti.

L’impianto di Eschbach imprime anche un nuovo slancio all’economia locale, non solo attraverso lo svolgimento nel sito di programmi europei di ricerca, ma anche impiegando più di 30 scienziati e staff di supporto, inclusi esperti nella gestione di parassiti, malattie e diserbo.

Elliot Heffner, Corteva Agriscience Plant Breeding Leader, Europa, ha dichiarato: “Il nostro investimento nel nuovo centro di Ricerca e Sviluppo di Eschbach riflette il nostro impegno per portare agli agricoltori soluzioni innovative che migliorino la produttività e contribuiscano ad un sistema alimentare globale resiliente e sostenibile.

Con la nostra visione della sostenibilità, ci impegniamo costantemente per sviluppare e implementare soluzione agricole innovative e sostenibili a beneficio dei nostri clienti, dei consumatori e delle comunità in cui lavoriamo.”

Andreas Huber, Corteva Agriscience Field Sciences Leader, EMEA, ha aggiunto: “Questo nuovo sito ci permetterà di continuare ad innovare, supportando gli agricoltori nel loro percorso verso pratiche più sostenibili.

Corteva Agriscience è impegnata a proteggere l’ambiente fornendo agli agricoltori i prodotti necessari a proteggere le loro colture. Con la crescente domanda di prodotti di origine naturale da parte dei consumatori, Eschbach si concentrerà anche sui biologicals e sulla loro efficacia contro i parassiti e le malattie diffusi in Europa.”

