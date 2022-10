Cedibili i crediti d’imposta energia del terzo trimestre

FIRENZE – L’Agenzia delle entrate interviene per disciplinare la cessione dei crediti d’imposta gas, energia elettrica e carburante agricolo, inerenti il terzo trimestre 2022.

Sono interessate:

– le imprese esercenti l’attività della pesca, per l’acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre 2022;

– le imprese cosiddette “energivore”, in relazione all’acquisto spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;

– le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022;

– le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “energivore”, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;

– le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022;

– le imprese esercenti attività della pesca ed attività agricole, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione con il modello F24.

Attenzione alle scadenze: per l’utilizzo in compensazione dei bonus energia e gas inerenti il terzo trimestre, il termine è slittato al 31 marzo 2023; i crediti d’imposta di interesse delle attività della pesca e dell’agricoltura, devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022.

Fermi restando i termini anzidetti, in alternativa alla compensazione, i crediti d’imposta di cui sopra possono essere ceduti, per il loro intero importo, a soggetti terzi, comprese banche ed altri intermediari finanziari.

Le cessioni successive alla prima possono essere effettuate agli stessi soggetti ad eccezione dei soggetti terzi. La cessione deve essere formalizzata con una specifica pratica telematica da inoltrare all’Agenzia delle Entrate dal 6 ottobre al 22 marzo 2023, per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas, dal 6 ottobre al 21 dicembre 2022, per la cessione dei crediti d’imposta delle imprese esercenti attività della pesca ed agricole.

Anche gli acquirenti devono utilizzare i sopra descritti crediti d’imposta in compensazione, con le medesime modalità dovute dai cedenti ed osservando gli stessi differenziati termini di scadenza.

