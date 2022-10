Dalla partnership tra Image Line e RINA l’agricoltura digitale certifica il Made in Italy a garanzia dei prodotti che arrivano sulla tavola dei consumatori

Faenza (Ra) – Image Line, azienda hi-tech italiana, specializzata in soluzioni informatiche per l’agricoltura e RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, hanno siglato un accordo di digital partnership con l’obiettivo di rendere più immediato il processo di certificazione agroalimentare SQNPI, per la garanzia di genuinità dei prodotti che arrivano sul mercato, senza perdere di vista la specificità delle verifiche e della raccolta dati.

Le due realtà, da sempre attente alle esigenze del mercato e attive nell’ambito del digitale, hanno condiviso le rispettive competenze per dare vita a una modalità di lavoro capace di rispondere in maniera tempestiva a una filiera sempre più esigente e a un consumatore sempre più attento all’origine dei prodotti che arrivano sulla propria tavola.

Diventando Digital partner di RINA, Image Line®, attraverso la condivisione dei dati raccolti in campo da QdC® – Quaderno di Campagna®, permetterà agli operatori del settore agroalimentare di certificare in tempi brevi il rispetto della normativa vigente durante la produzione, al fine di tutelare la qualità del Made in Italy nel mondo.

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è un sistema di produzione volontario in grado di assicurare al consumatore che i prodotti vengano coltivati con tecniche che rispettino l’ambiente e la salute dell’uomo.

Il Marchio SQNPI, infatti, identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali le cui modalità di produzione siano conformi alla norma tecnica della produzione integrata che viene definita così: “Il sistema di produzione agroalimentare utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi ed a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici”.

Il marchio, inoltre, può essere utilizzato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualificano il prodotto secondo standard diversi.

Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata rientra nei finanziamenti regionali tramite i Piani di Sviluppo Rurale.

Ivano Valmori, Ceo di Image Line®. Diventare Digital Partner di Rina ci rende particolarmente soddisfatti perché consentirà agli agricoltori che già utilizzano il Image Line® opera da più di trent’anni nel mondo dell’agrifood, contribuendo allo sviluppo dell’agricoltura 4.0 attraverso software sempre più sofisticati, come il QdC® – Quaderno di Campagna®, con l’obiettivo di aiutare gli operatori del settore ad ottimizzare tempi e risorse a vantaggio di una sempre maggiore sostenibilità economica e ambientale – ha affermato, Ceo di Image Line®. Diventare Digital Partner di Rina ci rende particolarmente soddisfatti perché consentirà agli agricoltori che già utilizzano il QdC® – Quaderno di Campagna® di certificare in tempi rapidi il rispetto della normativa vigente durante la produzione, a maggiore garanzia della qualità del Made in Italy nel mondo”.

Il QdC® – Quaderno di Campagna® è una web application per la gestione online delle aziende agricole, con particolare riferimento alle operazioni colturali ed al registro dei trattamenti. L’applicazione è nata con il proposito di rispondere alla necessità degli operatori del settore e dei consumatori di poter avere una tracciabilità delle operazioni a partire dal campo, che comprenda non solo l’origine del prodotto ma anche un set completo di dati relativi alle caratteristiche del processo produttivo. Il QdC® – Quaderno di Campagna® è utilizzato ad oggi da più di 13000 aziende agricole sul territorio italiano.

Dario Bagarella, Head of Food Voluntary&Mandatory Certification Strategic Centre di RINA, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che Image Line sia fra le prime realtà ad aver stretto una digital partnership con RINA e siamo convinti che l’integrazione delle proprie soluzioni, come il quaderno di campagna e i servizi di digital assurance food di RINA, renderà la certificazione più rapida e accessibile agli agricoltori. Crediamo fortemente che la spinta digitale in ambito agroalimentare possa portare benefici a tutta la filiera e fino al consumatore finale che avrà in tavola un prodotto sempre più controllato e di qualità; ed è proprio con aziende come Image Line – con cui condividiamo questo tipo di visione – che possiamo rendere tutto ciò possibile”.

