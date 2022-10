Finanziamenti green. GSE e Banco BPM: accordo per linea di credito revolving da 300 milioni di euro

La stipula dell’accordo è avvenuta a seguito del bando, indetto dal GSE e di cui Banco BPM è risultato aggiudicatario, per la copertura del fabbisogno finanziario derivante principalmente dal supporto che la società di gestione dei servizi energetici, anche in qualità di capogruppo, garantisce alle controllate e, in maniera residuale, per la gestione del circolante.