MOSCA – Dovevano partire il 27 luglio i primi carichi da Odessa verso l’Europa, ma Vladimir Putin ha puntato nuovi “missili”.

E’ troppo importante l’export alimentare della Russia e in questi giorni gli agricoltori russi stanno raccogliendo senza sapere dove sarà destinato il prodotto. Un avvertimento che il leader russo ha lanciato a Erdogan, quindi indirettamente agli Stati Uniti che fin da inizio guerra avevano messo in vita le sanzioni sul frumento.

In queste ore quindi il pericolo che l’accordo salti è vivo, le notizie si stanno susseguendo minuto per minuto, ma ancora Putin non si è esposto. Proprio prima della trattativa il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, era intervenuto lo scorso 12 luglio rivolgendosi ai membri del Governo sull’importante fase che l’agricoltura russa sta passando. Di seguito si riporta l’estratto del suo intervento.

“In una recente riunione, il Presidente ha chiarito che fornire al mercato interno alimenti di base è la nostra massima priorità. Stiamo lavorando a tal fine guidati, tra le altre cose, dalla Dottrina sulla sicurezza alimentare. Per quanto riguarda una serie di alimenti, principalmente cereali, zucchero, olio vegetale, carne e pesce, la Dottrina sulla sicurezza alimentare viene attuata a un ritmo che supera gli obiettivi precedenti. Stiamo andando avanti anche in una serie di altre posizioni. È importante, tuttavia, che dobbiamo mantenere questo ritmo nonostante le sanzioni che hanno colpito i nostri produttori agricoli.

Per aiutare gli agricoltori a portare a termine con successo la campagna di semina, il governo ha stanziato altri 200 miliardi di rubli per prestiti a basso costo. Un’altra priorità è l’espansione della nostra capacità di produzione di sementi, medicinali veterinari e materiale per la riproduzione, macchine agricole e attrezzature per l’industria alimentare e di trasformazione. Secondo le stime preliminari, i primi risultati di questo sforzo, comprese le macchine agricole e le sementi domestiche di fabbricazione russa e bielorussa, sono attesi tra due anni e mezzo.

Anche l’interesse per i prodotti agricoli dalla Russia era piuttosto alto prima. Alla fine dello scorso anno, le esportazioni agricole e della pesca ammontavano a oltre 37 miliardi di dollari. Ora che l’inflazione alimentare globale è in aumento, la domanda è aumentata di ordini di grandezza. Leggi i resoconti dei media e sei consapevole di come stanno le cose.

Sappiamo quanto sia importante per i nostri produttori agricoli poter accedere ai mercati internazionali. Tuttavia, la situazione deve essere presa in considerazione quando lo si fa. Non è un caso che il Presidente si sia concentrato sull’onorare i nostri obblighi nei confronti dei nostri tradizionali partner permanenti.

Qui, molto dipende dalla velocità con cui si svilupperanno gli strumenti finanziari e assicurativi di base, compreso un aumento delle transazioni in rubli per le esportazioni agricole, principalmente con i paesi amici.

La scorsa settimana, la Banca di Russia ha approvato il primo indice delle materie prime russe per il grano, calcolato giornalmente dopo la chiusura dei mercati. Questo è un punto di riferimento importante per migliorare la trasparenza del mercato dei cereali, mitigare il rischio, risolvere problemi attuali e ottenere un quadro informativo più obiettivo senza essere ancorati agli indici di cambio. Un mercato liquido delle materie prime agricole consentirà inoltre di aumentare il volume degli scambi di grano e olio di girasole e portarli fino al 10 per cento entro il 2023 e per i rubli”.

