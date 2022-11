Biologicals, la nuova linea di biostimolanti Corteva. Proteggere dai parassiti con il massimo dei nutrienti

CREMONA – Aiutare gli agricoltori a produrre di più, con sempre meno risorse a disposizione. E’ questa la nuova sfida di Corteva Agriscience che lancia sul mercato i prodotti della linea Biologicals biostimolanti di origine naturale che aiutano gli agricoltori da un lato a mantenere le aziende produttive, dall’altro a rispondere alle mutate esigenze del mercato che chiede cibo più accessibile, abbondante e di alta qualità.

I prodotti per il biocontrollo di Corteva, presentati nei giorni scorsi a Cremona, coniugano natura e scienza e offrono agli agricoltori soluzioni naturali per controllare i parassiti e prevenirne i danni. Possono essere usati in abbinamento ai prodotti tradizionali per aiutare gli agricoltori a ridurre l’impatto ambientale, spruzzare con minore frequenza e gestire le resistenze e sono classificati in tre categorie bioinsetticidi, biofungicidi e bionematocidi. Agiscono attaccando direttamente i parassiti o innescando nella pianta la capacità di difendersi.

BlueN di Corteva: il primo biostimolante per l’utilizzo efficiente dell’azoto atmosferico

I biostimolanti di Corteva sono raggruppati in tre categorie: Biostimolanti per l’efficienza dei nutrienti in grado di aumentare la disponibilità di nutrienti e acqua delle piante, i biostimolanti del metabolismo delle piante che possono essere applicati a diversi stadi della vita della pianta, per contribuire a migliorare fattori come la crescita, la riproduzione e la qualità. Ci sono infine i biostimolanti per la mitigazione degli stress, che aiutano le piante a gestire gli stress abiotici (non biologici) come siccità, temperature estreme, salinità e danni da radiazioni ultraviolette.

Riduzione UE uso fitofarmaci. Pedretti (Corteva): Tempi non compatibili con la ricerca, a rischio produttività agricoltura italiana

Possono essere utilizzati sia nell’agricoltura biologica che in abbinamento ad altri prodotti tradizionali per la protezione delle colture, per ottimizzare la salute e la protezione delle piante e aiutano gli agricoltori a ridurre il loro impatto ambientale e a rispondere alle stringenti richieste del mercato, dei regolamenti e dei consumatori.

Tra i vantaggi individuati un portamento più sano, piante più resilienti, una gestione dell’emergenza più uniforme, lo sviluppo del fiore e del frutto più omogeneo, un minore utilizzo di input per gli agricoltori e, conseguente, un miglioramento delle rese.

I prodotti per il biocontrollo di Corteva si adattano alle strategie integrate di gestione dei parassiti, contribuiscono a ridurre i rischi di resistenza, se usati con pratiche tradizionali aumentano l’efficacia generale dei programmi di gestione dei parassiti e, uniti alle strategie IPM, contribuiscono a ridurre la quantità di prodotti chimici da usare per controllare gli infestanti.

Corteva al fianco degli agricoltori. Burato: soluzioni nel segno di innovazione e sostenibilità

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it