Legge di Stabilità. Lollobrigida: Agricoltura italiana al centro dei nostri interventi – VIDEO

ROMA – “La Legge di Stabilità è stata appena approvata definitivamente, il mondo agricolo e agroalimentare è al centro dei nostri interventi”.

Francesco Lollobrigida, sul suo profilo Facebook, poco dopo l’approvazione in legge della Manovra, al Senato, che “permette agli italiani di sperare in futuro” e ringraziando il parlamento. Così il ministro all’agricoltura e sovranità alimentare , sul suo profilo Facebook, poco dopo l’approvazione in legge della Manovra, al Senato, che “permette agli italiani di sperare in futuro” e ringraziando il parlamento.

Il ministro ha aggiunto che “sono previsti interventi per implementare risorse utili e sviluppare le nostre filiere agricole e produttive, ed esportare sempre più prodotti italiani. Credo che il risultato ottenuto con questa legge sia un risultato molto positivo per il ministero dell’agricoltura e per il governo”.

Sovranità alimentare – “Abbiamo voluto inserire all’interno della legge di Stabilità – ha detto il ministro – un importante stanziamento di 100 milioni all’interno del Fondo per la Sovranità alimentare. Il Fondo per la Sovranità alimentare servirà a dare la possibilità, verificando quali sono i prodotti più in difficoltà e le filiere produttive più in difficoltà, di sostenerle, aiutarle, rilanciarle. Anche valorizzando i prodotti che rischiano di scomparire, che invece sono importanti nella biodiversità, che dobbiamo difendere”.