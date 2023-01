Ucraina. La Germania ha consegnato generatori diesel per i produttori alimentari ucraini

ROMA – L’Agenzia Federale per il Soccorso Tecnico (THW), finanziata dal Ministero degli Esteri Federale Tedesco, consegna più di 700 generatori per supportare il sistema energetico ucraino.

Da questa quantità, almeno 25 generatori saranno forniti ai produttori alimentari, in particolare per la produzione di pane, latte, prodotti animali, fornitura di energia elettrica ai magazzini di stoccaggio.

“Esprimiamo la nostra sincera gratitudine all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e al Ministero delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione dell’Ucraina per la loro assistenza nella distribuzione di generatori per i produttori alimentari. È estremamente importante sostenere la produzione e garantire la sicurezza alimentare della popolazione, in particolare nelle regioni più colpite”, ha affermato Frank Müller, addetto all’agricoltura dell’ambasciata della Repubblica federale di Germania in Ucraina .

I primi 10 generatori, con una potenza di 450 kW, sono già stati consegnati al magazzino, da dove verranno consegnati ai produttori alimentari situati nelle zone colpite dalla guerra e nelle zone di recente ripristino dell’accesso.

“Gli attacchi terroristici alle strutture energetiche continuano, questa è una minaccia non solo per l’approvvigionamento energetico, ma anche per la sicurezza alimentare. Poiché senza elettricità non ci saranno beni di base come pane, latticini e prodotti a base di carne”, ha affermato Denys Bashlyk, il viceministro delle politiche agrarie e alimentari dell’Ucraina.

“Questa attività fa parte dei nostri più ampi sforzi congiunti per sostenere gli agricoltori ucraini nel 2023. Quest’anno continueremo ad aiutare gli agricoltori con cose fondamentali come generatori, sementi e strutture per lo stoccaggio del grano”, ha aggiunto Pierre Vauthier, designato dalla FAO per l’Ucraina Ufficiale responsabile.

