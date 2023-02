Potature. Da Pellenc la nuova generazione di forbici: ecco le C35 e C45

– messaggio promozionale –

COLLE VAL D’ELSA (SI) – Potare in modo rapido, preciso, in totale comfort e sicurezza; la gamma di attrezzature a batteria Pellenc permette di rendere il lavoro degli agricoltori professionisti ancora più redditizio grazie ad un know-how impareggiabile.

Leader tecnologico e punto di riferimento di mercato, grazie ad un’esperienza nel mondo elettrico senza rivali, Pellenc oggi vanta una gamma di attrezzature alimentate unicamente da batterie agli ioni di litio che permette di effettuare tutte quante le operazioni di potatura.

Fiore all’occhiello sono senza dubbio le nuove forbici C35 & C45, dotate dell’innovativo sistema di sicurezza brevettato ACTIV’ SECURITY capace di bloccare il movimento della lama in caso di contatto con la mano dell’operatore.

Le nuove C35 & C45 sono totalmente rinnovate rispetto ai precedenti modelli; l’intero corpo macchina è stato re-disegnato in modo da migliorare ulteriormente l’ergonomia in fase di lavoro, la testa di taglio riprogettata così da renderla ancora più robusta e con migliore capacità di penetrazione nella pianta. Entrambe le forbici sono dotate del motore brushless, realizzato direttamente da Pellenc, in grado oggi di raggiungere la velocità di 23mila giri/min, assicurando una potenza di taglio assoluta durante ogni tipo di potatura, anche ai regimi più bassi!

Pellenc è riuscita ad allungare gli intervalli di manutenzione ordinaria (400 ore, rispetto alle 200 dei modelli precedenti), abbattendo così i costi di gestione; le nuove forbici, inoltre, beneficiano gratuitamente del terzo anno di garanzia, per una massima tranquillità per gli utilizzatori!

C35 & C45 sono disponibili sia con batteria da 150 che con la multifunzione ULiB250, capace di alimentare anche altre attrezzature Pellenc, come ad esempio un seghetto della gamma Selion, così da riuscire ad effettuare anche le potature di diametri più importanti.

