ROMA – Seguendo il vademecum antispreco di Unaitalia, del pollo non si butta via niente. Un ottimo piatto di recupero se avanza del pollo grigliato, è sicuramente l’insalatona con salsa allo yogurt fatta in casa. In questo modo non solo riciclerete il pollo, ma avrete un piatto unico fresco e leggero, perfetto per l’estate.

LA RICETTA

Per prima cosa tirate fuori dal frigo il pollo che vi è avanzato e lasciatelo stare a temperatura ambiente per un’oretta. Se ritenete che sia troppo secco, tagliatelo in dadini e versatelo in una ciotola, aggiungendo un filo d’olio e mescolando di tanto in tanto. Lavate e scolate l’insalata e poi tagliatela grossolanamente. Nel frattempo, preparate la salsa allo yogurt: prendete un vasetto e versatelo in una ciotolina dove potete mescolare gli ingredienti più comodamente. Aggiungete un cucchiaino di limone, avendo cura di eliminare i semi. Mescolate bene. Mettete l’olio e girate ancora. Aggiungete un pizzico di sale e un po’ di pepe, continuando a girare. Infine, mettete nella salsa allo yogurt l’erba cipollina, meglio se fresca. In una ciotola capiente mettete l’insalata e il pollo e mescolate, in modo che i pezzetti di pollo vadano a distribuirsi bene. Versate un paio di cucchiai di salsa allo yogurt e rimestate ancora, poi ripetete l’operazione aggiungendo la salsa gradualmente, mescolando accuratamente, in ultimo aggiungete i crostini di pane.

INGREDIENTI PER L’INSALATA

petto di pollo avanzato

insalata iceberg (o lattuga)

crostini di pane

sale

olio

cetriolo (opzionale)

INGREDIENTI PER LA SALSA ALLO YOGURT

un vasetto di yogurt magro non dolce

un cucchiaino di olio evo

due cucchiaini di limone

un pizzico di sale

un pizzico di pepe (facoltativo)

erba cipollina

