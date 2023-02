ROMA – Seguendo le indicazioni di Unaitalia per contrastare lo spreco alimentare, se vi avanza del pollo grigliato ecco un’idea che vi consentirà di non mettere mani al portafogli e allo stesso tempo far felici i bambini. Si tratta di crocchette di pollo molto simili a quelle che si trovano nei fast food, ma fatte da voi.

LA RICETTA

Tagliate i petti di pollo in rettangoli di circa due centimetri per tre. Non devono essere precisi, ma solo avvicinarsi il più possibile a quelle dimensioni. In una ciotola versate la farina. Rompete le uova in un piatto fondo e sbattetele. Aggiungete un pochino di sale. Preparate il pangrattato in un’altra ciotola e mettete anche qui un pizzico di sale. Versate i quadratini di pollo nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Una volta che avrete finito di impanare tutti i nuggies, procedete alla cottura. Se volete che siano saporiti, versate in una padella dell’olio per friggere e, una volta caldo, mettete il pollo. Fatelo cuocere per qualche minuto su ciascun lato e poi mettetelo su carta per fritti o carta da cucina, per eliminare l’olio in eccesso. In alternativa potete infornare a forno già caldo a 160° per una quindicina di minuti.

GLI INGREDIENTI

3 fette di pollo grigliato avanzato

due uova

80 grammi di farina

80 grammi di pangrattato

olio per friggere

Leggi la rubrica RICETTE di agricultura.it

Segui agricultura.it su INSTAGRAM

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it