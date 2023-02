Finlandia, via alle esportazioni di carne di maiale riscaldata in Sud Africa

ROMA – Il Sudafrica ha approvato l’importazione di prodotti finlandesi a base di carne di maiale riscaldata nel suo mercato. L’esportazione in Sud Africa può essere avviata immediatamente.

A renderlo noto è il Ministero dell’agricoltura della Finlandia.

La Finlandia e il Sudafrica hanno concordato le condizioni di esportazione e il certificato veterinario da utilizzare per l’esportazione. L’ottenimento di un permesso di esportazione per i prodotti a base di carne di maiale riscaldata è un risultato importante negli sforzi della Finlandia per ottenere i permessi di esportazione per la carne di maiale e pollame finlandesi in Sud Africa.

L’autorizzazione all’esportazione per prodotti a base di carne di maiale riscaldata consente l’esportazione di prodotti come salsicce e salumi di carne di maiale. C’è un grande interesse per i prodotti alla griglia in Sud Africa. Le salsicce ei salumi finlandesi si adattano al gusto sudafricano e sono adatti ad esempio per le colazioni in hotel.

Il processo di accesso al mercato per i prodotti a base di carne di maiale riscaldata è stato avviato nel febbraio 2020 insieme ai processi di carne di maiale e pollame, sperando che un permesso di esportazione per i prodotti riscaldati fosse più facile da ottenere rispetto a quello per la carne fresca. Il ministero dell’Agricoltura e delle foreste ritiene che l’ottenimento del permesso di esportazione per i prodotti a base di carne di maiale riscaldata contribuirà alla finalizzazione del processo di accesso al mercato per la carne di maiale avviato nel 2011. Si stima che ci vorrà più tempo per ottenere un permesso di esportazione per la carne di pollame.

Il Sudafrica è un mercato interessante per i prodotti alimentari finlandesi. A riprova di ciò, Jenni Kiilholma è stata nominata consigliere per l’agricoltura presso l’ambasciata finlandese in Sudafrica a Pretoria per gli anni 2019-2022, dove i suoi compiti includevano la promozione delle esportazioni alimentari finlandesi nella regione dell’Africa meridionale.

Jenni Kiilholma è tornata dall’ambasciata all’autorità alimentare finlandese alla fine dell’anno. Spera che la cooperazione tra Finlandia e Sudafrica nei settori agroalimentare continui ad approfondire e facilitare il commercio, anche sotto forma di ottenimento di nuovi permessi di esportazione per una più ampia varietà di prodotti. La prossima visita del Ministero dell’agricoltura e delle foreste in Sudafrica è già prevista per quest’anno.

Ulteriori informazioni sulla procedura di autorizzazione all’esportazione relativa ai prodotti a base di carne di maiale riscaldata sono disponibili sul sito web dell’Autorità alimentare finlandese.

