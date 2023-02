Siccità, D’Eramo (Masaf): Da Governo risposta pronta. Tutela e crescita Made in Italy agroalimentare dipendono da acqua

ROMA – “Il Governo ha dimostrato prontezza nell’affrontare la questione della siccità con cui purtroppo da tempo il paese sta facendo i conti. La cabina di regia convocata per il prossimo primo marzo servirà a individuare misure per far fronte all’emergenza e alle criticità dei prossimi mesi e, grazie al tavolo interministeriale, anche a mettere finalmente in campo un piano di interventi strutturali di medio e lungo periodo”. Così il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo.

“Per il settore primario l’acqua è una risorsa preziosa e indispensabile, da cui dipende quasi tutto il Made in Italy agroalimentare compresi i nostri prodotti di eccellenza – prosegue D’Eramo -. Investendo sulle infrastrutture, puntando sulla ricerca e tagliando la burocrazia potremo non solo uscire dallo stato emergenziale, ma anche tutelare e aumentare in modo significativo le produzioni, garantire la nostra sicurezza alimentare e dare la possibilità alle nostre imprese di migliorare i già ottimi risultati nelle esportazioni”, conclude il sottosegretario.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it