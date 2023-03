Collaborazione Italia – Spagna: siccità, export e sostenibilità obiettivi comuni

ROMA – Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato questa mattina al Masaf il suo omologo spagnolo, Luis Planas.

“Un dialogo proficuo, dal quale è emersa una significativa comunione di intenti sui principali dossier agroalimentari e della pesca”, afferma il ministro Lollobrigida.

“Ho sottolineato l’importanza di lavorare insieme sui temi della sostenibilità e sull’apertura nei confronti dei mercati esteri emergenti. Allo stesso tempo, abbiamo ragionato sulla possibilità di mettere in campo iniziative comuni di ricerca per fronteggiare la siccità. L’incontro di oggi, è stato anche l’occasione per parlare di pesca selettiva e per ricordare la posizione contraria dell’Italia sui cibi sintetici”, continua Lollobrigida.

“Valuteremo anche la possibilità di siglare un accordo tra l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF e l’omologa agenzia spagnola, al fine di uniformare i controlli sui prodotti agroalimentari italiani e iberici. L’obiettivo, infatti, è la salvaguardia di quelle eccellenze che rappresentano un valore aggiunto per le nostre economie ma sono messe a rischio dalle pratiche commerciali sleali”, conclude il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

