Alliance AGRIFLEX+372. Il nuovo Pneumatico VF per trattori e mietitrebbie ora in 18 nuove SKU

AMSTERDAM – Alliance, marchio di punta di Yokohama Off-Highway Tires (YOHT), ha recentemente rilasciato 3 nuove SKU del collaudato pneumatico radiale Agriflex+ 372 per trattori e mietitrebbie.

Con le nuove SKU VF800/70R42, VF710/70R42 CFO e VF900/60R42 e altre 15 nuove SKU rilasciate nel 2022 sono ora disponibili un totale di 18 nuove SKU di pneumatici Alliance Agriflex+ 372 (VF o Very High Flexion). I pneumatici VF sono riconosciuti come leader nel mercato globale dei radiali flottanti: la tecnologia Alliance VF garantisce un’efficace protezione del suolo, maggiore efficienza e aumento della resa.

La tecnologia innovativa ripaga

Al fine di supportare l’esperienza pratica positiva con dati solidi, nel 2021 l’ente di ricerca danese SEGES Innovation ha condotto un esperimento scientifico sul campo. I risultati degli studi sul campo hanno rivelato gli effetti positivi degli pneumatici VF (Very High Flexion) di Alliance rispetto agli pneumatici convenzionali. Testata su una combinazione trattore-rimorchio, la bassa pressione di gonfiaggio degli pneumatici Agriflex+ 372 e Agriflex+ 389 ha dimezzato la profondità del cingolo durante l’applicazione del liquame.

Allo stesso tempo, lo slittamento delle ruote è stato ridotto del 4,4% e le misurazioni con un penetrometro hanno mostrato una minore compattazione del suolo nelle “tracce di pneumatici VF” a una profondità tra 0 e 40 cm. La resa del granoturco negli “appezzamenti con gli pneumatici VF” è maggiore rispetto agli “appezzamenti con gli pneumatici tradizionali” di circa 12,9 unità di raccolto per ettaro, ovvero di circa il 10 percento. Grazie agli pneumatici Alliance VF, e in base alla larghezza di lavoro dello spandiliquame, questi risultati si traducono in un aumento della resa tra l’1,5 e il 2,2 per cento per ettaro e in guadagni calcolati grazie a rese più elevate e a un minore slittamento degli pneumatici fino a quasi 80 EURO per ettaro.

Feedback dei clienti molto positivo

Per gli agricoltori, le prove scientifiche sono una cosa e l’esperienza pratica un’altra. Vincent Boué, che gestisce un’azienda contoterzista con suo fratello Stéphane nel sud della Francia, è uno dei tanti agricoltori che di recente hanno dato un feedback positivo al marchio Alliance. I fratelli Boué hanno scelto l’Agriflex+ 372 per le loro mietitrebbie per mais Bourgoin B410, tra le altre ragioni, per l’indice di carico più elevato dello pneumatico, l’ampio intervallo di pressione e l’impronta a terra più ampia. Tutto sommato, i Boué ritengono che il rapporto qualità/prezzo dello pneumatico VF sia molto vantaggioso. La conclusione di Vincent Boué è chiara: “Dopo 300 ore di utilizzo in quelle che possiamo dire condizioni relativamente facili nel 2022, cioè molto secche, siamo completamente soddisfatti.”

C’è uguale apprezzamento da parte di Guillaume Comte proprietario di un’azienda agricola che fornisce un servizio completo ad alcuni vicini in Francia. Dopo aver montato l’Agriflex+ 372 su un primo trattore, l’esperienza è stata così soddisfacente che un secondo trattore è stato ugualmente equipaggiato con questi pneumatici. Guillaume Comte riferisce: “Quello che trovo molto interessante di Alliance è che mi permette di evitare o meno di prendere in considerazione costose soluzioni di pneumatici. Oltre ad aver riacquistato trazione e comfort su strada, abbiamo un minore impatto sul terreno in condizioni di bagnato e questo è chiaramente un progresso consentito dalla tecnologia Flex. (…) L’altra cosa interessante è il rapporto qualità-prezzo per gli pneumatici sostitutivi che forniscono una trazione fantastica e un comfort quasi massimo. Per il momento, sono molto soddisfatto dell’offerta complessiva.”

10/10: l’Agriflex+ 372 in sintesi

La costruzione con maggiore flessibilità del fianco consente allo pneumatico di trasportare fino al 40% in più di carico alla stessa pressione rispetto a un radiale standard per trattori. Lo pneumatico offre anche un’ampia impronta che riduce la pressione sul suolo e il conseguente rischio di compattazione. Per proteggere il terreno dalla compattazione in ogni circostanza, l’Agriflex+ 372 è anche in grado di sopportare lo stesso carico di uno pneumatico radiale convenzionale per trattore con una pressione di gonfiaggio inferiore del 40%. Oltre alla pressione sul suolo notevolmente ridotta, la gamma di pneumatici garantisce una guida confortevole per il conducente sia in campo che su strada. L’impronta a terra più ampia favorisce la trazione, riduce i costi del carburante e aumenta la produttività generale.

Il disegno dei ramponi R-1W garantisce un’ottima aderenza nonché una maggiore durata dello pneumatico sulle superfici dure. In termini di capacità di carico, percorribilità su strada, protezione del suolo e trazione, l’Alliance Agriflex+ 372 offre un chiaro 10/10. I tempi di inattività ridotti, l’aumento dell’efficienza e il consumo di carburante ridotto si aggiungono ulteriormente alle prestazioni convincenti del pneumatico tubeless con il suo disegno direzionale, la cintura in acciaio e la mescola del battistrada a protezione delle stoppie.

I nuovi SKU sono: VF480/60R28, VF600/60R38, VF540/65R38, VF600/60R34, VF650/85R38, VF650/65R42, VF650/60R38, VF650/65R38, VF520/60R28, VF650/60R34, VF540/65R30, VF710/75R38, VF750/ 70R44, VF750/75R46, VF650/85R42, VF710/70R42, VF800/70R42 e VF900/60R42.

