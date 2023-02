Alliance AGRI STAR II: Yokohama lancia due nuove misure, sempre più apprezzate dai clienti

AMSTERDAM – Yokohama Off-Highway Tyres annuncia il lancio di altre due misure del suo ricercatissimo pneumatico radiale per trattori Alliance Agri Star II. Con effetto immediato, sono ora disponibili le misure 800/70R38 e 210/95R18, portando a 89 il numero totale di SKU in questa gamma di pneumatici.

“È con enorme orgoglio che vediamo l’apprezzamento dei clienti in diversi mercati come Germania, Francia, Spagna, Italia o Paesi Bassi. Riceviamo feedback molto positivi dai nostri ingegneri sul campo e dai partner di distribuzione, in particolare per la trazione prolungata, la bassa usura e il conseguente di un eccellente rapporto qualità-prezzo”, sottolinea Angelo Noronha, Presidente per l’Europa di ‎Yokohama Off-Highway Tyres.

Ultimi feedback dalla Francia: 8 mesi di Agri Star ll

Dopo circa otto mesi passati a padroneggiare le sfide quotidiane con Alliance Agri Star II, il contoterzista francese Olivier Gayet è più che soddisfatto. “Con questi pneumatici Agri Star II abbiamo svolto 1000 ore di lavoro, molti trasporti e abbiamo potuto constatare la totale assenza di problemi di trazione in termini di aderenza su strada e nei campi.” “Per Gayet è particolarmente importante e straordinario il fatto che “grazie a questi pneumatici Agri Star II, siamo stati in grado di ottimizzare i tempi di lavoro”.

L’esperienza pratica degli ultimi quattro anni ha dimostrato che, qualunque siano le circostanze in termini di terreni, attività o trattori, la costruzione di questo pneumatico ripaga: grazie all’esclusiva Stratified Layer Technology (SLT) sviluppata da Alliance, l’impronta di questo pneumatico radiale per trattori si evolve per tutta la sua durata, garantendo così una trazione prolungata. “I commenti dei clienti finali spesso fanno riferimento al buon equilibrio tra aderenza e conservazione del suolo, efficienza e qualità, il livello di prestazioni e comfort che si dice corrisponda a quello di marchi più costosi”, afferma A

