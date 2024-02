Alliance 373 VibroFarm. La soluzione specifica per pneumatici anteriori da trattore, ideale per produttori di olive, uva e pistacchi

AMSTERDAM – Sviluppato da Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) per assi anteriori particolarmente sollecitati, l’Alliance 373 VibroFarm è uno pneumatico radiale che combina l’esclusiva Stratified Layer Technology (SLT) di Alliance con ramponi centrali e una profondità del battistrada R1-W, garantendo trazione, stabilità e durata.

L’Italia è il secondo produttore di olio d’oliva al mondo. Con una superficie olivicola annua pari a circa 1,2 milioni di ettari, l’Italia fornisce un quarto del raccolto globale. Gli olivicoltori conoscono bene le sfide legate alla raccolta. Per sostituire la raccolta manuale, e a seconda delle dimensioni e del grado di meccanizzazione dell’azienda agricola, vengono utilizzati trattori con utensili vibranti fissati all’attacco anteriore, carrelli bogey e/o mietitrici.

Carenze degli pneumatici attuali

Sebbene trovino largo impiego presso le aziende olivicole, si sa che gli utensili vibranti sottopongono gli pneumatici anteriori del trattore a una forte sollecitazione. A causa del peso del braccio vibrante, gli pneumatici anteriori tendono ad avere breve durata. Una volta che appaiono i primi segni di danneggiamento, come ad esempio crepe nei punti di flessione, gli pneumatici possono addirittura scoppiare. L’esperienza dimostra che la durata media di tali pneumatici anteriori raramente supera le 1800-2200 ore. Pertanto, gli pneumatici vengono solitamente sostituiti prima che il battistrada sia completamente consumato. Ecco perché Alliance ha iniziato a cercare soluzioni per pneumatici più sostenibili.

La strada verso la soluzione

Gli ingegneri di Alliance hanno iniziato il loro lavoro intervistando numerosi rivenditori e utenti finali nell’Europa meridionale. Da queste interviste è emerso che un’elevata capacità di carico, una trazione eccellente anche sui pendii, stabilità, resistenza a tagli e crepe, nonché una buona tenuta su strada, proprietà autopulenti e vibrazioni ridotte al minimo sono considerati requisiti fondamentali. Di conseguenza, gli ingegneri hanno deciso di impiegare l’esclusiva Stratified Layer Technology (SLT) di Alliance anche per il nuovo “specialista dell’ulivo“: Alliance 373 VibroFarm. Questo pneumatico innovativo combina nel battistrada la profondità R1-W a un design ibrido.

La robusta struttura della carcassa, dotata di fianchi rigidi e cinghia in acciaio, riduce la flessione sotto carico e consente un’elevata stabilità della macchina offrendo allo stesso tempo una migliore resistenza a tagli, scheggiature e forature. Inoltre, il disegno ibrido del battistrada offre vibrazioni ridotte al minimo grazie a un elevato rapporto pieno/vuoto. Il blocco centrale garantisce una migliore tenuta di strada, mentre i ramponi sovrapposti con frangifango migliorano la trazione e le proprietà autopulenti.

La chiave delle prestazioni del nuovo pneumatico in termini di trazione e durata, tuttavia, è la diversa geometria dei ramponi dello strato inferiore del battistrada: il profilo del battistrada ad angolazione multipla prevede ramponi più larghi e più curvi. L’area di contatto più ampia tra pneumatico e terreno compensa pienamente la ridotta profondità del battistrada dopo il 40% di usura, garantendo così una perfetta trazione anche nella seconda metà di vita dello pneumatico.

Olive e altro ancora

Anche se sviluppato con particolare attenzione alle aziende olivicole, le prestazioni dell’Alliance 373 VibroFarm soddisfano, ad esempio, anche le esigenze dei produttori di pistacchi e uva. Oltre ai notevoli vantaggi in termini di trazione, stabilità e durata, il 373 VibroFarm supera chiaramente gli pneumatici anteriori da trattore utilizzati finora grazie alla sua maggiore capacità di carico: Le quattro misure del 373 VibroFarm possono trasportare il 51% (380/70R24), 57% (420/70R24), 52% (420/70R28) e 46% (420/70R28) di carico in più rispetto a pneumatici standard utilizzati in precedenza. L’Alliance 373 VibroFarm è pronto, come pneumatico anteriore da trattore per tutte le stagioni per produttori di olive, uva, pistacchi e simili.

www.yokohama-oht.com

