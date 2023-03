Zootecnia. Assonapa ad Agriumbria con “Ovini di razza Sarda Iscritti al Libro Genealogico” e “Vetrina della Biodiversità delle razze ovine e caprine”

BASTIA UMBRA (PG) – La più grande manifestazione agricola del Centro Sud Italia e la più ampia rassegna zootecnica d’Italia, per la 54^ edizione Agriumbria – La fi(li)era è servita torna dal 31 marzo al 2 aprile 2023 a Bastia Umbra (PG). Come da tradizione, l’Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa.) sarà presente in fiera con i suoi allevatori ed animali. Asso.Na.Pa. rinnova l’appuntamento con il 2° Concorso Nazionale Arieti di Razza Sarda iscritti al Libro Genealogico e le categorie in gara saranno due: Arieti 12-24 mesi di età ed Arieti oltre i 24 mesi di età.

L’edizione di quest’anno porta con se una grande novità in casa Asso.Na.Pa., il 1° Concorso Nazionale Pecore di Razza Sarda iscritte al Libro Genealogico ed anche qui le categorie in gara saranno due: Pecore di Primo Parto con lattazione in corso e Pecore di Secondo Parto e oltre con lattazione in corso.

Ai concorsi parteciperanno 9 allevamenti provenienti dalle Regioni Sardegna, Toscana, Lazio ed alla fine verrà premiato il “Miglior allevamento per gruppo di animali presentato”. I giudici di gara saranno Antonio Nurra, Andrea Casula e Carlo Lampis. Si ricorda che i concorsi sono stati organizzati con l’assistenza dell’Ufficio Centrale del LL.GG. e degli uffici delle Associazioni Regionali Allevatori.

Non solo concorsi per Asso.Na.Pa., ricordiamo che, come da tradizione, sarà presente la grande vetrina delle razze ovine e caprine, simbolo di una grande biodiversità da mantenere e valorizzare. Parliamo di 270 animali in mostra, provenienti da 22 aziende umbre e le razze ovine esposte saranno la Sarda, la Comisana, la Massese, l’Appenninica, la Sopravissana, la Suffolk, la Lacaune, la Charollaise, la Bergamasca e la Biellese, mentre le razze caprine saranno la Camosciata delle Alpi, la Saanen, la Valdostana, la Girgentana e la Facciuta della Valnerina. Esposti anche alcuni di razza Comisana e Massese provenienti dal Centro Genetico di Ovinicoltura (Asciano, SI), Centro in cui Asso.Na.Pa. gestisce i nuclei di selezione di queste razze; insieme anche ovini di razza Comisana, in selezione, provenienti da un’azienda toscana.

Di seguito, il programma delle iniziative organizzate da Asso.Na.Pa. dal 31 marzo al 2 aprile:

• Venerdì 31 Marzo alle ore 10:00 si terrà il Corso di formazione ed aggiornamento per la valutazione morfologica dei riproduttori di razza ovina Sarda, tenuto da Giovanni Festante e Antonio Nurra di Asso.Na.Pa.

• Venerdì 31 Marzo dalle ore 16:00 alle 17:00 ci sarà il 1° Concorso Nazionale Pecore di razza ovina Sarda iscritte al L.G. della categoria “Pecore di Primo Parto”.

• Sabato 1° Aprile dalle 11:30 alle 12:30 proseguirà il 1° Concorso Nazionale Pecore di razza ovina Sarda iscritte al L.G. della categoria Pecore di Secondo Parto e oltre.

• Sabato 1° Aprile dalle 16:00 alle 17:00 si terrà il 2° Concorso Nazionale Arieti di razza ovina Sarda iscritti al L.G. per la categoria “Arieti da 12 a 24 mesi di età”.

• Domenica 2 aprile si inizierà con il 2° Concorso Nazionale Arieti di razza ovina Sarda iscritti al L.G. per la categoria “Arieti oltre i 24 mesi di età” e si concluderà con la proclamazione “Miglior Allevamento per gruppo di animali presentato”.

Il claim di Agriumbria 2023 è “La fi(li)era è servita”, un tema quello della filiera più che mai attuale e la razza Sarda, protagonista dei Concorsi in programma, rappresenta la filiera lattiero-casearia ovina che vanta di famosi formaggi tra cui il Pecorino Sardo, il Pecorino Romano, il Fiore Sardo e il Pecorino Toscano.

Nell’attesa del grande evento, il Presidente Asso.Na.Pa. Battista Cualbu dichiara: “Le aspettative per questa edizione sono alte, crediamo nei nostri allevatori che porteranno sul ring animali eccellenti, sia arieti che pecore per dimostrare i risultati di un duro lavoro fatto sui loro capi” – continua – “Quest’anno abbiamo deciso di ampliare i concorsi anche alle pecore, le protagoniste della filiera lattiero-casearia ovina del nostro paese”.

