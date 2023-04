Vinitaly. Copagri sigla protocollo d’intesa con Dnv e Valoritalia per la certificazione di qualità e sostenibilità

VERONA – La Confederazione Produttori Agricoli-Copagri ha siglato oggi, nell’ambito della 55^ edizione del Salone internazionale dei vini e distillati Vinitaly, in corso fino al 5 aprile 2023 negli spazi di Veronafiere, un protocollo d’intesa con DNV e Valoritalia finalizzato, fra l’altro, a sostenere e promuovere la diffusione della cultura e dell’approccio sostenibile nella gestione dei processi e della catena di fornitura, nonché della certificazione della qualità e dell’ambiente delle aziende del settore agroalimentare.

Con il protocollo siglato oggi, Copagri, DNV e VALORITALIA si impegnano inoltre a garantire al mercato e agli utenti finali la massima serietà nell’approccio alla certificazione e alla sicurezza di prodotto, nonché nel miglioramento delle prestazioni di sostenibilità ambientale e sociale delle aziende.

“La crescita demografica che, secondo recenti stime, farà crescere la popolazione mondiale fino a 9 miliardi nel 2050 impone un aumento del 70% della produzione di cibo, mettendo in discussione la capacità di produrre, in maniera sicura, abbastanza cibo da soddisfare le crescenti esigenze; per questo, è sempre più importante che le aziende dimostrino il loro impegno nel migliorare continuamente la sostenibilità dei propri prodotti e servizi, garantendo produzioni sempre più sostenibili, in particolare dal punto di vista ambientale, con un occhio sempre attento alla qualità, vero e proprio fiore all’occhiello dell’agroalimentare nazionale”, sottolinea il presidente della Copagri Tommaso Battista.

Dopo il taglio del nastro, arrivato nella prima giornata per mano del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, nello spazio della Copagri si sono svolti una serie di incontri istituzionali, alternati da momenti di convivialità, con diversi ospiti, fra i quali il presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato Luca De Carlo e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

“Abbiamo approfondito numerose tematiche di attualità legate al mondo vitivinicolo, partendo dalle strategie comunitarie che guideranno il futuro del settore e dalle ricadute della PAC, senza dimenticare le ripercussioni legate alla drammatica situazione in atto sul versante comunitario orientale”, spiega Battista.

La quattro giorni veronese della Confederazione prosegue domani, martedì 4 aprile, con uno showcooking a cura dello chef stellato Enrico Mazzaroni, che dalle 13:00 nello stand Copagri eseguirà alcuni dei piatti che l’hanno reso celebre, accompagnati da una selezione di etichette Copagri nell’ambito di un wine tasting a cura dell’Associazione Italiana Sommelier-AIS; nell’ultima giornata della rassegna, mercoledì 5 aprile , si svolgerà, infine, un wine tasting con le eccellenze delle numerose cantine presenti nello stand Copagri.

