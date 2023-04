Vigneto Veneto. Formati 80 potatori, ma in Valpolicella ne servono ancora

VERONA – Continua la ricerca delle aziende vitivinicole di personale esperto per attività che richiedono precisione, competenza e la conoscenza delle principali tecniche di base.

Per questo motivo l’ente bilaterale veronese per l’agricoltura Agribi offre un corso gratuito per la potatura verde della vite, nell’ambito del programma di formazione per disoccupati nel settore agricolo. L’anno scorso sono stati 90 i potatori formati dall’ente, sia per la potatura verde primaverile, sia per quella bruna invernale, e quasi tutti hanno trovato lavoro in ambito agricolo.

Il corso inizierà il 15 maggio e si svolgerà in nove giornate, per un totale di 56 ore. Prevista sia la formazione pratica sul campo, sia la formazione in materia di sicurezza. Saranno garantiti un servizio di trasporto gratuito per raggiungere le aziende agricole e un buono pasto di 8 euro. La novità è che, in un solo percorso formativo, sono previsti due attestati: uno per la potatura verde della vite e uno sulla formazione obbligatoria generale e specifica in materia di sicurezza.

“Si tratta di un percorso formativo gratuito, destinato ai disoccupati – spiega Sabrina Baietta, referente per i Servizi al lavoro dell’ente bilaterale di cui fanno parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil -, all’interno di un programma di formazione mirata, che punta a rispondere alle effettive necessità espresse dalle aziende agricole, con particolare attenzione alla mansione specifica del potatore. È una figura professionale che si fatica a reperire sul mercato, perché le competenze e le abilità vanno oltre la raccolta della frutta e servono nell’arco dell’intera annata. La potatura della vigna è una competenza molto richiesta in un territorio come quello veronese, vocato alla viticoltura. Questo corso è interessante perché, oltre alla gratuità, prevede la possibilità di usufruire di un buono pasto giornaliero del valore di 8 euro e pure del servizio di trasporto gratuito per raggiungere le aziende ospitanti. Un’occasione importante, dunque, per acquisire nuove competenze e allargare le opportunità di impiego in agricoltura”.

Informazioni 045 8204555 o 342 3717870 oppure alle mail info@agribi.verona.it o sabrina.baietta@agribi.verona.it

