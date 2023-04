Consiglio del Cibo. I Dottori Agronomi e Forestali sposano l’idea del Comune di Roma contro lo spreco

ROMA – “Siamo veramente soddisfatti della scelta di Roma Capitale di dotarsi del Consiglio del cibo per la lotta agli sprechi alimentari. Contrastare questo fenomeno significa concretamente difendere l’ambiente e promuovere un sistema agroalimentare sostenibile e armonico”.

E’ quanto dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma in merito all’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina del Regolamento del Consiglio del Cibo, che è un organismo che Roma Capitale ha istituito per contrastare gli sprechi alimentari e rendere piu’ sostenibile il sistema agroalimentare romano, nella direzione indicata dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

“Personalmente – aggiunge Pezzoli – sono stato coinvolto da tre anni dal programma della FAO, che ha istituito la Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari per riportare l’attenzione su un problema già noto da anni ma ad oggi ancora irrisolto. La FAO stima che 14% del cibo prodotto sia perso tra la fase del raccolto e la vendita al dettaglio e il 17% della produzione alimentare globale venga sprecato (l’11% nelle famiglie, il 5% nei servizi di ristorazione e il 2% nella vendita al dettaglio)”.

“La nostra città – conclude Pezzoli – oggi ha fatto un grande passo in avanti per la tutela dell’ambiente, ma non solo. Gestendo GLI sprechi potremo dare maggiori risposte anche a quelle classi sociali più fragili e in difficoltà”.

