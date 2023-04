Agricoltura smart per una protezione innovativa delle colture orticole: sfruttare metodologie e tecnologie avanzate

MILANO – Il progetto SmartProtect è una rete tematica incentrata sulla condivisione interregionale delle conoscenze relative alle soluzioni SMART di gestione integrata per agricoltori e consulenti. Il suo obiettivo è quello di stimolare il flusso di conoscenze nei sistemi regionali AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation Systems) in tutta l’UE e di collegarli sul potenziale innovativo delle metodologie avanzate per la gestione integrata dei parassiti (IPM) nella produzione di ortaggi, integrando tecnologie di agricoltura di precisione e analisi dei dati. Il progetto SmartProtect è finanziato dal programma Horizon 2020.

Uno dei risultati del progetto SmartProtect è una piattaforma online gratuita che contiene soluzioni IPM per la produzione di ortaggi pronte per la pratica, al fine di facilitare le pratiche agricole quotidiane degli agricoltori. Le soluzioni IPM possono essere trovate per tipo di tecnica o per campo di applicazione. La piattaforma SmartProtect è uno strumento interattivo, in cui gli utenti possono anche suggerire soluzioni IPM da incorporare e caricare sulla piattaforma, che è disponibile in 11 lingue diverse (EN, FR, PT, NL, ES, DE, HU, SL, GR, LT, ET).

I tipi di tecniche comprendono: Tecniche di applicazione (come spruzzatori, droni, sistemi UV, sistemi di distribuzione dei benefici). Tecniche di supporto alle decisioni. Tecniche di diagnostica e di rilevamento (come ELISA, metodi su RNA e DNA e rilevamento di disordini mobili). Tecniche di monitoraggio per colture e insetti, mentre i campi di applicazione coprono batteri, funghi benefici, insetti, acari, nematodi e virus.

La piattaforma SmartProtect contiene un totale di 183 soluzioni IPM innovative per gli utenti finali, quali agricoltori, consulenti agricoli, PMI, ricercatori e membri dell’industria, con l’obiettivo di fornire l’accesso a informazioni innovative e di alto livello sulla difesa fitosanitaria degli ortaggi. Queste informazioni sono strutturate in modo semplice per semplificare il trasferimento delle conoscenze.

SmartProtect, con la piattaforma SmartProtect, contribuisce in questo contesto a dare forma all’agricoltura del futuro con molteplici vantaggi per gli agricoltori e l’ambiente.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it