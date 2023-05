Meccanizzazione. Federacma entra nelle scuole: siglato Protocollo con la Rete degli Istituti Agrari

ROMA – La meccanica agraria è la protagonista del Protocollo d’intesa fra Re.N.Is.A, la Rete Nazionale degli Istituti tecnici e professionali Agrari, e Federacma, Federazione Confcommercio che raggruppa le associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole e da giardinaggio, siglato a Grosseto nell’ambito del XIII Congresso nazionale degli Istituti tecnici e professionali agrari.

Tra i principali obiettivi dell’intesa, la valorizzazione della meccanica agraria nell’offerta formativa degli istituti agrari e la loro promozione tra gli studenti nonché la sinergia tra imprese e sistema scolastico per sviluppare progetti mirati all’incontro domanda-offerta di lavoro, ottimizzando tirocini formativi e realizzando una specifica rete per lo scambio di dati, richieste e opportunità disponibili tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Federacma e Re.N.Is.A.

“La Rete Nazionale degli Istituti tecnici e professionali agrari – spiega la Presidente Patrizia Marini, dirigente scolastica dell’Istituto Emilio Sereni di Roma -, si impegnerà a promuovere occasioni di incontro e confronto con le istituzioni a livello nazionale e regionale per affrontare e risolvere tematiche di comune interesse, anche in specifici tavoli tecnici mirati a stabilire linee di indirizzo, materie d’insegnamento, leggi, finanziamenti, norme ed eventuali regole tecniche di partecipazione a bandi nazionali e regionali. Ma non solo: con questo protocollo d’intesa miriamo a dare visibilità alle iniziative di Federacma inerenti la formazione e le offerte di lavoro dedicate ai giovani, ed in particolar modo relative ai workshop Mech@griJOBS ed alle borse di studio del Premio Alberto Cocchi. L’importanza della meccanica agraria – conclude – è stata evidenziata anche da Stefano Vaccari, direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e l’economia in agricoltura: l’Italia è il terzo produttore al mondo di macchine agricole”.

“La meccanica agraria svolge un ruolo fondamentale per il comparto primario nazionale, con 23 miliardi di euro di fatturato – aggiunge Andrea Borio, presidente di Federacma – Nonostante ciò, in questo settore vi è una rilevante mancanza di manodopera specializzata a fronte di migliaia di posti di lavoro vacanti. Siamo certi che con l’avvio di questa collaborazione concreta e strategica potremo avvicinare le nuove generazioni alle professioni della meccanica agraria. Investendo su una formazione specializzata che tenga conto delle necessità delle aziende italiane – conclude – i giovani potranno acquisire le competenze legate alle macchine di ultima generazione, protagoniste della transizione verde e della sostenibilità ambientale del comparto primario del futuro”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it