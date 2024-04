Albo nazionale degli agromeccanici, Cai Agromec conferma la collaborazione

ROMA – Oggi, alla Commissione Agricoltura della Camera, come primo argomento è stata presentata la proposta di legge 1794 a prima firma onorevole Davide Bergamini, dal relatore Pierro Attilio, relativa all’Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e la disciplina dell’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico.

«Salutiamo con soddisfazione l’inizio dell’iter legislativo che permetterà di qualificare il mondo agromeccanico e la sua centralità per lo sviluppo del mondo agricolo – commenta il presidente di Cai Agromec Gianni Dalla Bernardina –. Sarà fondamentale, quale associazione maggiormente rappresentativa del settore, seguirne l’intero percorso, portando il nostro contributo propositivo affinché possa essere la risposta alle esigenze della categoria, da lungo tempo in attesa di tale provvedimento così come dell’inquadramento dell’imprenditore agromeccanico professionale a pieno titolo in agricoltura».

