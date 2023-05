Trapview partner di Bonduelle per il monitoraggio digitale della lattuga destinata alla IV gamma

MILANO – Bonduelle si è affidata a Trapview per il monitoraggio e la previsione dei principali lepidotteri parassitari nelle coltivazioni di lattuga destinate al mercato europeo della IV gamma e situate nella zona di Campo Cartagena, nel Sud della Spagna.

La produzione di lattughe Bonduelle in questo territorio nella regione della Murcia è iniziata negli anni Duemila e, dal 2019, è stato avviato il percorso di certificazione di agricoltura ecologica.

Si tratta di areali nei quali sono posizionate una ventina di trappole per tutta la stagione produttiva, le quali consentono il monitoraggio e la previsione dei parassiti target durante tutti i cicli di coltivazione che si susseguono nell’areale identificato. Questo permette una corretta gestione agronomica sulla base di tutte le informazioni ricavate in tempo reale dalle trappole.

Questi temibili parassiti, infatti, possono danneggiare la lattuga già allo stato larvale e rappresentano una seria problematica. L’importanza di un monitoraggio per interventi tempestivi si rende ancora più rilevante in un comparto come quello della IV gamma dove il prodotto in busta deve presentarsi già perfetto e pronto per il consumo.

Le trappole Trapview si distinguono rispetto ad altre soluzioni di cattura e monitoraggio presenti sul mercato per l’elevato livello di digitalizzazione che riduce al minimo l’intervento umano in loco e consente di visionare in tempo reale lo stato di diffusione del parassita monitorato, comodamente da remoto attraverso un’applicazione. Grazie a un sistema di autoapprendimento sono, inoltre, in grado di fornire stime predittive dell’evoluzione della presenza del parassita stesso nei diversi stadi fenologici.

In più non richiedono nessun intervento di manutenzione, se non la sostituzione del feromone una volta al mese. Anche quando il nastro di cattura risulta pieno è possibile azionare da remoto il rullo e farlo scorrere senza doversi recare sul posto. Sono inoltre autosufficienti dal punto di vista energetico grazie a un sistema di alimentazione ad energia solare autoprodotta con pannelli fotovoltaici e a una batteria di accumulo.

La collaborazione tra Bonduelle Fresh e Trapview per monitorare la produzione nell’areale di Murcia è ormai attiva da molti anni: “Grazie a una semplice applicazione – spiega Miguel Moreno, responsabile produzione lattuga e indivia di Bonduelle Fresh in Murcia – possiamo vedere lo stato di diffusione della popolazione adulta dei parassiti in tempo reale e prevedere gli stadi di sviluppo sia degli adulti che delle larve” (Qui il video completo).

Bonduelle è da tempo impegnata nel rendere la propria produzione sostenibile, un percorso che ha portato l’azienda a sottoscrivere un patto per il bene del Pianeta, la qualità del cibo e per il futuro dell’uomo in cui si impegna tra l’altro a ridurre le emissioni di gas serra e a usare soluzioni di difesa alternative. “L’utilizzo di Trapview – commenta Camille Li-Marchetti, responsabile R&D Agro Bonduelle Fresh Europa – ha permesso di pianificare con maggiore precisione I trattamenti fitosanitari e dei prodotti alternativi con il risultato di una migliore qualità delle lattughe e la riduzione delle emissioni di gas serra grazie alle minori movimentazioni dei trattori”.

Il successo della collaborazione con Bonduelle ha fatto da apripista a una nuova progettualità con Proexport (Associazione di produttori esportatori della regione della Murcia) per ampliare notevolmente l’area di monitoraggio su lattuga nella regione, con un test che terminerà alla fine di giugno 2023.

