Enovitis in campo. L’Intelligenza Artificiale scende in campo con xFarm Technologies

POLPENAZZE DI GARDA (BS) – xFarm Technologies, realtà specializzata nel campo dell’Agricoltura 4.0 e in progetti di digitalizzazione e sostenibilità per le filiere agroalimentari sarà presente anche quest’anno a Enovitis in Campo (Polpenazze del Garda BS, 7 – 8 giugno – Vigneto F) la fiera italiana dedicata alle tecnologie per la viticoltura. A questa edizione 2023 porterà importanti innovazioni il cui comun denominatore è l’Intelligenza Artificiale. Due le novità assolute che verranno presentate in fiera: Riconoscimento Malattie rivolta agli operatori in campo e FarmView pensata per il mondo B2B.

Riconoscimento Malattie, l’ultima nata tra le funzionalità dell’app di xFarm Technologies, permette di identificare, in pochi rapidi passaggi, le fitopatologie presenti in una coltura, semplificando così il monitoraggio dei campi. Come funziona? Semplice. Grazie a questo strumento, unico nel suo genere, basterà aprire l’app xFarm, scattare una foto alla pianta e l’Intelligenza Artificiale, di cui è dotata questa funzione xFarm, identificherà in tempo reale la patologia che con più probabilità l’ha colpita. Grazie all’app è inoltre possibile registrare e archiviare il luogo e il momento in cui è stato rilevato l’insorgere della patologia e condividere i dati raccolti con colleghi e tecnici.

“Riconoscimento Malattie, funzionalità integrata alla piattaforma xFarm, permette di controllare con maggiore praticità sia grandi che piccole estensioni di terreno consentendo la creazione di uno storico dei rilevamenti delle malattie, utile per pianificare gli interventi di difesa anche negli anni successivi. Tutto questo a beneficio di un uso efficiente dei prodotti e un conseguente risparmio economico e di tempo. Una volta individuata la patologia è inoltre possibile agire immediatamente o utilizzare i modelli previsionali elaborati dalla piattaforma per interventi ancor più ottimizzati” – aggiunge Alessandro Bucciarelli, Head of Agronomic Products & R&D di xFarm Technologies.

La seconda novità che xFarm porterà a Enovitis in Campo è dedicata al mondo B2B, il nuovo sistema FarmView si propone, attraverso l’integrazione della tecnologia di xFarm Technologies, di rendere maggiormente performanti gli atomizzatori agricoli.

FarmView sfrutta l’Image Computing per abilitare nuovi servizi legati al riconoscimento ottico. Il sistema infatti è composto da una coppia di camere per il riconoscimento in tempo reale della densità della chioma fogliare delle viti, ma anche di noccioleti e di altre colture specializzate, e da un sistema di Intelligenza Artificiale che calcola la quantità di prodotto fitosanitario necessario, in base alle immagini acquisite dalle camere. Il sistema, estremamente smart, è anche in grado di ricalibrare automaticamente la distribuzione del prodotto direttamente nella centralina elettronica dell’irroratrice. FarmView permette anche la conta dei frutti in campo, consentendo una previsione della resa finale e la creazione di mappe di vigoria. L’app xFarm inoltre fornisce informazioni preziose sulla variabilità dei campi e sulla quantità di prodotto distribuito, per una migliore gestione delle colture.

“La tecnologia di FarmView si inserisce all’interno della nostra offerta InCab Services e porta con sé grandi vantaggi, tra cui meno residui sul prodotto finito quindi maggiore qualità, minore impatto ambientale e un significativo risparmio economico. L’implementazione di questa tecnologia sugli atomizzatori di nuova generazione permetterà inoltre alle case costruttrici di differenziarsi sul mercato, consentendo un ampliamento dei servizi offerti” – commenta Alessandro Bucciarelli.

A Enovitis 2023 sarà anche possibile conoscere tutti i prodotti e le soluzioni proposte da xFarm Technologies per il monitoraggio tra cui xTrap una trappola per insetti con fotocamera in tre differenti versioni: Delta, che prevede l’utilizzo di ferormoni, Color che attira gli insetti grazie a degli specifici fogli cromatici e Zukii che usa invece un attrattivo alimentare. La trappola, collegata alla piattaforma xFarm, permette una visualizzazione in tempo reale dello stato di avanzamento delle catture, e grazie all’utilizzo del machine learning, automatizza la conta dei principali insetti dannosi. Ci sarà inoltre modo di scoprire i dettagli del modello previsionale basato sui gradi giorno capace di predire l’andamento delle infestazioni per una gestione efficace degli insetti dannosi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it