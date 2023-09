Ad Agrilevante il primo fumetto che spiega la sicurezza nelle macchine agricole con Federunacomics

BARI – Una coppia di giovani insegue il sogno di avviare un’azienda agricola, e avverte pertanto il bisogno di conoscere meglio il mondo dell’agromeccanica. Sono questi gli elementi di partenza del fumetto intitolato “Federunacomics, macchine agricole in sicurezza”, ideato e pubblicato da FederUnacoma, la federazione italiana dei costruttori di macchine per l’agricoltura, e realizzato dalla graphic designer Rita Montorsi.

Scorrendo tra le pagine del fumetto e calandosi nei panni della giovane coppia, i lettori hanno la possibilità di familiarizzare con diverse tipologie di macchine agricole – dalle trattrici specializzate alle mietitrebbiatrici, fino alle trinciatrici – conoscerne le caratteristiche tecniche saliente e acquisire le nozioni di base per un uso corretto, ma soprattutto sicuro, dei macchinari. L’obiettivo della pubblicazione non è quello di istruire i lettori sull’uso di macchine tecnologicamente molto complesse – fatto che richiede un iter formativo specializzato – ma di fornire un rapido sguardo d’insieme, uno spunto che possa alimentare il crescente interesse per un settore tanto importante per lo sviluppo dell’economia primaria.

Presentata e distribuita in occasione della settima edizione di Agrilevante – la grande rassegna delle tecnologie per le filiere agricole del Mediterraneo (Bari, 5-8 ottobre) – l’iniziativa editoriale promossa dall’associazione dei costruttori rappresenta per il settore della meccanica agricola uno strumento di divulgazione inedito, concepito per raggiungere un target composto in prevalenza da giovani e studenti. Il fumetto vuole parlare in primo luogo alle “nuove leve”, ai progettisti, agli agricoltori, ai tecnici agromeccanici di domani, ma si rivolge anche al folto pubblico dei curiosi e appassionati di agricoltura e mondo rurale, interessati a conoscere da vicino il settore della meccanica agricola.

Il linguaggio è quello tipico dei comic: attuale, immediato accattivante, che risulta essere molto efficace anche per comunicare un settore industriale altamente tecnologico come quello della meccanica agricola. «Del resto la rappresentazione grafica è la prima forma simbolica creata dall’uomo, è il gesto che fissa nella memoria le emozioni e le esperienze, che cerca di raccontare le cose nella loro essenza. Insomma – si legge nella prefazione – il fumetto è più che un prodotto ‘divertente’, è l’opera appassionata di chi ha qualcosa d’importante da dire, e la spiega con un disegno».

