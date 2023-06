L’Europa firma i prodotti dei suoi territori: si apre la stagione della Ciliegia di Vignola IGP

VIGNOLA (MO) – Continua la campagna triennale di comunicazione e promozione della frutta e della verdura DOP e IGP “L’Europa firma i prodotti dei suoi territori”, per tutto il mese di giugno le attività si concentrano sulla Ciliegia di Vignola IGP.

La Ciliegia di Vignola IGP è la protagonista di questo mese con il suo inimitabile sapore dolce, la polpa croccante, la consistenza inconfondibile e per la sua forma a cuore. L’alta qualità della Ciliegia di Vignola è legata a tre fattori indispensabili: il territorio che va dal fiume Reno alla valle del Panaro, caratterizzata da terreni freschi e permeabili; il clima fresco e le conoscenze degli agricoltori che da generazioni coltivano con passione e impegno questo frutto delizioso.

La campagna “L’Europa firma i prodotti dei suoi territori” prosegue le sue attività concentrandosi su due aspetti: da un lato aumentare la conoscenza del significato e del valore dei marchi di qualità europei nei tre paesi target, dall’altro valorizzare in base alla loro stagionalità frutta e verdura DOP e IGP.

Per rafforzare il messaggio della campagna e ampliare il pubblico verso la fascia più giovane da quest’anno la frutta e verdura DOP e IGP vengono raccontate da I love italian food con contenuti nuovi, sviluppati a partire da alcune ricette di cocktail che coinvolgono bartender e locali affermati.

Questa volta tocca a Andrea Lazzaretti che, dopo varie esperienze in Italia e all’estero, nel 2015 apre a Carpi il Cottonclub, uno dei primi speakeasy in italia entrando poco dopo nella lista dei migliori cocktail bar d’Italia.

La ricetta che ci propone parte dal concetto “zero spreco e sostenibilità” e con la ciliegia di Vignola IGP vuole creare un aperitivo in stile americano.

COCKTAIL DI CILIEGIA DI VIGNOLA IGP

Ingredienti:

ciliegie di Vignola IGP 1 kg

vermouth ai noccioli 45 ml

bitter alla ciliegia 45 ml

gocce di aceto balsamico

top di soda di piccioli

Procedimento:

Denocciolate le ciliegie e mettete i noccioli in infusione con il Vermouth sottovuoto per una notte.

Mettete la parte dolce e fruttata della polpa di ciliegia di Vignola IGP sottovuoto insieme al bitter e in infusione con il roner a 60 gradi per 2 ore. Create un’infusione a freddo con i piccioli e lasciateli riposare una notte in frigo. Usate un gasatore per creare una soda di piccioli di ciliegia di Vignola IGP. Versate la soda di piccioli, l’infuso di noccioli e il bitter alla ciliegia. Unite le gocce di aceto balsamico nel bicchiere Tumbler con il ghiaccio già dentro.

Ma non è finita qui. Dal 1° giugno fino alla fine del mese, in corrispondenza del periodo di stagionalità della Ciliegia di Vignola IGP, è in circolazione una campagna di advertising outdoor con la personalizzazione di un tram e un filobus, che sta percorrendo le strade di Milano, dal centro fino alle zone periferiche, con la creatività della ciliegia di Vignola IGP.

