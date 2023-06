Con Demo Frumenti 2023 del CAP, agricoltori in campo alla scoperta dei migliori grani della stagione

PARMA – Anche per quest’anno l’appuntamento, ormai consolidato, che il Consorzio Agrario di Parma riserva a tutti gli imprenditori agricoli desiderosi di scoprire l’andamento reale delle diverse tipologie di grano, duro e tenero, nei campi prova dell’azienda agricola Canale dei fratelli Franco e Bruno Mingardi a Roncole Verdi di Busseto(PR) non ha deluso le promesse.

Accolti dal presidente del CAP Giorgio Grenzi e dal direttore Roberto Maddé, sono stati numerosi i soci e gli interessati che hanno potuto conoscere ed approfondire le diverse caratteristiche dei frumenti sperimentali seminati dallo staff tecnico agronomico consortile. Per ognuna delle diverse tipologie di seminativo proposte dalle aziende leader del settore sono state illustrate, nel corso del pomeriggio, le differenti peculiarità, le variazioni di posizionamento in campo e le molteplici varietà di trattamento effettuate nel corso della stagione per migliorare qualità e resa. Tra i frumenti “teneri” si sono distinti il Giorgione, Genesi e la novità Kalipè, mentre tra quelli “duri” si sono evidenziati: Ovidio, Giulio, Nazareno e Nonno Mariano.“Grazie agli studi in campo effettuati periodicamente dai nostri esperti agronomici – ha evidenziato il presidente del Consorzio Agrario di Parma Giorgio Grenzi – il CAP trasferisce, ogni anno, le sue conoscenze più aggiornate sulle migliori e più adattabili varietà anche alla luce delle diverse contingenze dei mercati e questo è un servizio sempre più rilevante riservato ai soci e interessati”.

