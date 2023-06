VItaMì, Dr. Schär lancia un progetto per la valorizzazione e il recupero dei cereali minori

POSTAL – In occasione della proclamazione da parte della FAO del 2023 come Anno Internazionale del Miglio, Dr. Schär presenta VItaMì Varietà Italiane di Miglio, un progetto che si propone di sviluppare nuove varietà di miglio che saranno coltivate dagli agricoltori partner per produrre i prodotti Schär del futuro.

La biodiversità è una delle risorse più preziose della Terra. Ecco perché Dr. Schär, azienda leader nell’alimentazione senza glutine e per esigenze nutrizionali specifiche, è impegnata a preservarla, proteggendo e promuovendo colture minori come il sorgo, il grano saraceno e il miglio.

A oggi il 40% delle specie vegetali rischia l’estinzione. La rapidità dei cambiamenti climatici, la siccità, la deforestazione, l’urbanizzazione, l’inquinamento e la monocoltura intensiva sono tra le cause principali di questo impoverimento.

Un’ agricoltura sostenibile, una filiera controllata e priva di impatti negativi sulle foreste e l’implementazione di progetti di ricerca volti al recupero di grani naturalmente privi di glutine sono tra gli elementi alla base della strategia messa in atto dall’Azienda altoatesina per contrastare l’emergenza climatica e seminare un mondo migliore. Un esempio concreto di questo approccio è VItaMi – Varietà Italiane di Miglio – un progetto che mira a selezionare nuove varietà di miglio adattate alle condizioni climatiche occidentali.

Il miglio è un cereale naturalmente privo di glutine, possiede un elevato contenuto di fibre, calcio e ferro; ha un ciclo agronomico breve; è resistente agli stress climatici (caldo e siccità), ai parassiti e alle malattie. Caratteristiche che lo rendono una fonte alimentare nutriente e sostenibile ma anche un’opportunità per rispondere a diverse esigenze alimentari e sostenere la crescita economica.

“Oggi l’Italia e l’Europa in generale soffrono di condizioni climatiche sempre più critiche e il miglio è una coltura resiliente e adattabile – spiega Ombretta Polenghi, Direttore Global Research & Innovation di Dr. Schär- L’obiettivo che ci poniamo con VItaMì, è ottenere nuove varietà di miglio di alta qualità con caratteristiche agronomiche, tecnologiche e nutrizionali migliorate, da inserire in filiera, capaci di rispondere non solo alle nuove esigenze di un ambiente e di aree coltivabili in continua evoluzione ma anche ai bisogni dei nostri consumatori che devono seguire una dieta senza glutine. Un progetto che rafforza il nostro legame con il territorio, con l’ambiente e con la società”.

Il progetto VItaMì ha avuto inizio nel 2020, con la prima realizzazione degli incroci tra varietà di miglio selezionate, e proseguito negli anni successivi con la coltivazione in serra di circa 6.000 linee di miglio derivanti da 4 differenti incroci e la selezione di 1.000 piante da portare in campo. Nel 2022 sono cominciate le prime prove in campo e le prime fasi di selezione e valutazione delle linee migliori. Un processo di analisi accurato e meticoloso che proseguirà anche nei prossimi anni con l’obiettivo di distribuire il primo seme agli agricoltori, partner di fiducia di Dr. Schär, nel 2025 e l’inserimento del seme nella filiera nel 2026.

VItaMì è solo l’ultimo dei numerosi progetti portati avanti dall’azienda a sostegno della biodiversità. Nel 2016, infatti, il Dr. Schär R&D Center ha promosso Re-Cereal, ideato per il recupero e la valorizzazione dei cereali minori. Nel corso degli anni, inoltre, l’azienda si è impegnata in diverse sperimentazioni varietali su colture minori prive di glutine, come il sorgo e il grano saraceno. In Polonia, sta lavorando per aumentare la presenza delle api nei campi e arginare il declino degli impollinatori. Infine, in collaborazione con il Centro di Ricerca Laimburg e con banche dei semi come CropTrust e Genebank Tyrol, ha creato Field100, uno dei campi con maggiore biodiversità mai coltivati.

“Abbiamo fatto grandi progressi e siamo orgogliosi di contribuire ogni giorno alla sostenibilità del nostro ambiente con prodotti di alta qualità, realizzati con ingredienti scelti e coltivati in armonia con il territorio – commenta Hannes Berger, CEO di Dr. Schär-. In Dr. Schär teniamo al benessere delle persone e del pianeta e continueremo ad impegnarci per perseguire la nostra missione.”

