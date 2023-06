Florovivaismo. Cia: Conai sospende al 31/12 contributo ambientale sui vasi plastica

ROMA – La decisione del Conai di sospendere fino al 31 dicembre 2023 il contributo ambientale sui vasi di plastica per piante e fiori arriva dopo una battaglia di due anni condotta dall’Associazione Florovivaisti di Cia-Agricoltori Italiani.

Secondo l’associazione, la lettera del Conai conferma la non legittimità del contributo ambientale che veniva applicato malgrado non avesse alcuna base giuridica. I vasi, quando sono destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata della sua vita, non sono, dunque, da considerare imballaggi. Il prossimo obiettivo da perseguire insieme alle altre organizzazioni florovivaistiche sarà la proroga di tale decisione oltre la scadenza di fine anno.

