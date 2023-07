Alliance Agriflex+ 372: numero di misure in crescita grazie alla domanda e al feedback positivo degli utenti

AMSTERDAM – Alliance Agriflex+ 372 (VF) è uno pneumatico radiale flottante per trattori e mietitrebbie che sta andando molto bene in tutta Europa.

Questo è uno dei motivi per cui sono state recentemente introdotte 15 nuove misure e per cui quest’anno ne verranno lanciate altre.

Prove scientifiche da un lato

Per ottenere dati solidi, nel 2021 è stato condotto un esperimento scientifico sul campo dal rinomato ente di ricerca danese SEGES Innovation. I risultati degli studi sul campo hanno rivelato i vantaggi degli pneumatici VF (Very High Flexion) di Alliance rispetto agli pneumatici convenzionali. Durante il test su una combinazione trattore-rimorchio, la bassa pressione di gonfiaggio degli pneumatici per trattori Agriflex+ 372 e degli pneumatici Agriflex+ 389 montati sullo spandiliquame ha semplicemente dimezzato la profondità del cingolo. Allo stesso tempo, lo slittamento delle ruote è stato ridotto del 4,4% e le misurazioni con un penetrometro hanno mostrato una minore compattazione del suolo nelle “tracce di pneumatici VF” a una profondità tra 0 e 40 cm.

La resa del granoturco negli “appezzamenti con gli pneumatici VF” è stata maggiore rispetto agli “appezzamenti con gli pneumatici tradizionali” di circa 12,9 unità di raccolto per ettaro, ovvero di circa il 10 percento. Grazie agli pneumatici Alliance VF, e in base alla larghezza di lavoro dello spandiliquame, questi risultati si traducono in un aumento della resa tra l’1,5 e il 2,2 per cento per ettaro e in guadagni calcolati grazie a rese più elevate e a un minore slittamento degli pneumatici fino a quasi 80 EURO per ettaro.

Feedback degli agricoltori dall’altro!

Vincent Boué, che gestisce un’azienda contoterzista con suo fratello Stéphane nel sud della Francia, è uno dei tanti agricoltori che di recente hanno dato un feedback positivo sul marchio Alliance. I fratelli Boué hanno scelto Agriflex+ 372 per le loro mietitrebbie per mais Bourgoin B410, tra le altre ragioni per l’indice di carico più elevato dello pneumatico, l’ampio intervallo di pressione e l’impronta a terra più ampia. Tutto sommato, i Boué ritengono che il rapporto qualità/prezzo di questo pneumatico VF sia molto vantaggioso. La conclusione di Vincent Boué è chiara: “Dopo 300 ore di utilizzo in quelle che possiamo definire condizioni relativamente facili nel 2022, cioè molto secche, siamo completamente soddisfatti”.

Uguale è l’apprezzamento da parte di Guillaume Comte. La sua azienda agricola fornisce un servizio completo per alcune fattorie della zona in Francia. Dopo aver montato Agriflex+ 372 su un primo trattore, l’esperienza è stata così soddisfacente che un secondo trattore è stato ugualmente equipaggiato con questi pneumatici. Guillaume Comte si meraviglia che Alliance gli consenta di evitare – o di non prendere in considerazione – altre costose soluzioni di pneumatici. Ecco cosa dice: “Oltre ad aver riacquistato trazione e comfort su strada, abbiamo un minore impatto sul terreno in condizioni di bagnato e questo è chiaramente un progresso consentito dalla tecnologia Flex. (…) L’altro aspetto interessante è il rapporto qualità-prezzo per gli pneumatici sostitutivi che forniscono una trazione fantastica e un comfort quasi massimo. Per il momento, sono molto soddisfatto dell’offerta complessiva”.

Inoltre, sono state lanciate 15 nuove misure nel 2022 e 3 all’inizio di quest’anno. Altre taglie dovrebbero essere rilasciate quest’anno!

1 di 5

www.yokohama-oht.com

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it