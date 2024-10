Alla fine del 2023 Yokohama-ATG ha presentato Alliance Agriflex+ 373, segnando un significativo passo avanti nella tecnologia degli pneumatici agricoli, volto a migliorare l’efficienza e le prestazioni in diverse applicazioni nei campi e su strada. Progettato con caratteristiche e innovazioni avanzate, questo pneumatico evidenzia l’impegno di Yokohama-ATG nel fornire soluzioni ottimali per le moderne esigenze dell’agricoltura.

Alliance Agriflex+ 373 è un ibrido. Combina un versatile profilo agricolo R-1W con un design distintivo del battistrada, integrando l’avanzata Stratified Layer Technology (SLT) con la tecnologia VF (Very High Flexion) per garantire trazione, durata ed efficienza operativa eccezionali.

Entrambe sono tecnologie Alliance: la SLT è una caratteristica chiave del popolare Agri Star ll – sostanzialmente una combinazione unica di ramponi ad angolazione multipla. Ogni rampone è composto da 2 strati ad angolazione diversa: quando lo strato superiore si consuma (dopo il 40% di usura), entra in azione lo strato inferiore: il rampone cambia geometria e offre una trazione efficace quanto quella di uno pneumatico nuovo di zecca.

La tecnologia Alliance VF consente agli pneumatici di funzionare a pressioni di gonfiaggio inferiori, riducendo la compattazione del suolo e preservandone la salute. Questa tecnologia migliora la trazione e la flottazione nei campi consentendo allo stesso tempo agli pneumatici di trasportare carichi più pesanti senza dovere aumentare la pressione, ottimizzando la resa delle colture e fornendo stabilità e comfort durante il trasporto su strada. Essa rappresenta una soluzione versatile per l’agricoltura moderna e bilancia la produttività con la sostenibilità ambientale.

“Il meglio dei due mondi descrive perfettamente Alliance Agriflex+ 373”, ha osservato Francis Benedict, Product Management presso Y-ATG. “Esso offre la robustezza necessaria per le operazioni nei campi garantendo al tempo stesso la fluidità di manovra essenziale per il trasporto su strada”.

Le principali caratteristiche tecnologiche di Alliance Agriflex+ 373 includono:

Stratified Layer Technology (SLT): migliora la trazione e la durata, soddisfacendo le difficili esigenze delle operazioni agricole.

Tecnologia VF: offre una maggiore flessibilità dei fianchi, permettendo allo pneumatico di trasportare fino al 40% di carico in più a parità di pressione rispetto a uno pneumatico radiale standard per trattore. Questa caratteristica riduce la compattazione del suolo e ottimizza la resa delle colture.

Design ibrido: integra la robustezza del profondo battistrada R1-W con un profilo a nervatura/blocco centrale, garantendo stabilità e trazione su vari tipi di terreno. Un aumento del numero di blocchi e un elevato rapporto pieni/vuoti nel disegno del battistrada riducono al minimo la resistenza al rotolamento durante le operazioni di trasporto su superfici dure, prolungando la durata del battistrada.

Specifico design del battistrada: grazie alla struttura con cintura in acciaio e a un profilo avanzato del battistrada garantisce un’aderenza e una longevità eccezionali in ambienti agricoli impegnativi. Mantiene un’eccellente capacità di trazione, fornendo fino all’80% di trazione anche quando il battistrada è consumato.

Dal suo lancio ad Agritechnica 2023, Alliance Agriflex+ 373 ha avuto un impatto significativo e il suo primo impiego nei Paesi Bassi ha dimostrato un successo immediato.

“Questo pneumatico rappresenta una nuova era nella tecnologia degli pneumatici agricoli”, ha aggiunto Benedict. “Gli agricoltori possono contare su una maggiore efficienza e durata, sia che operino in campi fangosi o che trasportino merci su strada”.

L’impegno di Y-ATG per l’innovazione e la sostenibilità traspare chiaramente attraverso Alliance Agriflex+ 373, uno pneumatico destinato a rivoluzionare le pratiche agricole in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su come Alliance Agriflex+ 373 può ottimizzare le vostre operazioni agricole, visitate il sito web ufficiale di Yokohama-ATG o contattate il vostro distributore locale.

Visita Yokohama-ATG all’EIMA 2024. Padiglione 16 Stand B/3.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it