Razza Marchigiana: è grande festa in Campania dal 3 al 6 agosto

FRASSO TELESINO (BN) – Cia Campania annuncia “con grande entusiasmo” la decima edizione del Festival della Carne di Razza Marchigiana, un evento culinario eccezionale dedicato agli amanti della buona tavola e agli appassionati di prodotti enogastronomici di alta qualità. L’evento si terrà dal 3 al 6 agosto a Frasso Telesino (Benevento) e sarà organizzato con il patrocinio de comune di Frasso Telesino, del Gal Taburno, della Cia Campania e dai fratelli Maddaloni, noti per la loro esperienza nella promozione della tradizione enogastronomica.

Il Festival della Carne di Razza Marchigiana è diventato un appuntamento fisso nel panorama gastronomico della regione. “Durante questi dieci anni – spiegano da Cia Campania – abbiamo dedicato tutti i nostri sforzi per promuovere la tradizione della carne di razza marchigiana, nota per la sua qualità, gusto straordinario e proprietà nutritive. Il nostro allevamento garantisce cura e rispetto per gi animali utilizzando standard elevati di benessere animale”.

Durante i quattro giorni del festival, l’organizzazione sarà a cura dei fratelli Maddaloni, esperti nell’organizzazione di eventi enogastronomici di successo. La cucina sarà affidata a Carnale Braceria, rinomato ristorante di Telese Terme noto per la sua maestria nella preparazione delle carni. I loro chef esperti metteranno in mostra le loro abilità culinarie e creeranno una selezione di piatti prelibati utilizzando esclusivamente la carne di Vitellone bianco dell’Italia Centrale Igp – razza marchigiana, rigorosamente allevato nell’areale di produzione della nostra regione che abbraccia Sannio, Irpinia ed Alto Casertano.

Si potranno degustare oltre alla classica bistecca tagliata al momento con grammatura scelta dal cliente, la tagliata con rucola pomodori e scaglie di formaggio, grigliate miste, hamburger, insalata di vitello, polpette, carne salata e tanto altro ancora.

Oltre all’aspetto culinario, il Festival della Carne di Razza Marchigiana offrirà anche intrattenimento live con esibizioni musicali coinvolgenti. Gli ospiti potranno godere di spettacoli dal vivo di artisti locali, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

La collaborazione con la CIA Campania inoltre, garantirà focus sulle principali tematiche politiche agricole.

“Invitiamo tutti gli appassionati di buona cucina e gli amanti dei prodotti di qualità a partecipare alla decima edizione del Festival della Carne di Razza Marchigiana”.

L’evento si svolgerà presso Parco San Vito dal 3 al 6 agosto. Sarà una celebrazione della nostra cultura enogastronomica, offrendo un’esperienza unica che soddisferà i palati più esigenti. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web www.festivaldellamarchigiana.it

