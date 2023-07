Cento anni di storia per i Magazzini Fiduciari Montepaschi a Mantova

MANTOVA – Un secolo di storia, di eccellenza e tradizione per i Magazzini Generali Fiduciari di Mantova che, nati il 25 luglio 1923, compiono oggi 100 anni. Una ricorrenza importante per la società del Gruppo Montepaschi che è specializzata nei servizi di stagionatura e stoccaggio di formaggio a pasta dura, principalmente Parmigiano Reggiano e, in minor misura, Grana Padano.

Su richiesta dei proprietari del formaggio depositato, la Società è autorizzata a rilasciare titoli rappresentativi delle merci – fedi di deposito e note di pegno – che permettono un accesso più veloce ad operazioni bancarie di anticipazione e finanziamento.

L’attività dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova arricchisce la gamma di servizi offerti a supporto dell’agroalimentare, settore di punta nella strategia di sviluppo del Gruppo Montepaschi, e conferma l’attenzione al comparto primario e a tutta la DOP Economy italiana, eccellenza del Made in Italy e del sistema economico del Paese.

“Era il 25 luglio 1923 quando furono costituiti i Magazzini Generali Fiduciari di Mantova ed oggi, a distanza di un secolo, è per me un grande onore poter testimoniare una storia di eccellenza e tradizione che continua al fianco del mondo lattiero-caseario, fiore all’occhiello di questo territorio e testimonial del Made in Italy all’estero – ha dichiarato Mario Lanzi, Presidente dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova -. L’evoluzione della nostra società, che ha visto nel tempo sviluppi tecnologici e trasformazioni organizzative per adeguarsi ai cambiamenti e alle nuove esigenze del settore, in forte sinergia con il nostro Gruppo Montepaschi, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i produttori dei grandi formaggi nostrani”.

“Esperienza, competenze e radicamento sul territorio sono la forza dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova – ha commentato Fabrizio Schintu, Direttore Generale dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova -. Con il Gruppo Montepaschi condividiamo un modello di attenzione al mondo agroalimentare e vicinanza ai produttori che guida le nostre azioni. Operando in un segmento altamente qualificato della filiera casearia, come quello dello stoccaggio e della stagionatura dei formaggi a pasta dura che necessita notoriamente di tempi lunghi, diventa sempre più importante poter sostenere la clientela facilitando l’accesso al credito e offrendo garanzie di qualità nella delicata fase di stagionatura”.

Oggi i Magazzini Generali Fiduciari dispongono di un impianto con sede a Suzzara (MN), nella zona di produzione DOP del Parmigiano Reggiano, con possibilità di stoccaggio complessivo fino a 250.000 forme ed una superficie coperta di 12.500 metri quadrati a valere su un’area di 25.000 metri quadrati. La clientela conta i principali operatori del settore a livello nazionale ed internazionale e anche piccoli caseifici cooperativi locali. Per rispondere alle esigenze dei clienti è in corso un progetto di ampliamento del complesso produttivo di Suzzara per ulteriori 1.800 metri quadrati con una capienza aggiuntiva di oltre 50.000 posti forma, pari ad un incremento del 20% della capacità attuale.

L’attività dei Magazzini Generali Fiduciari si inserisce nel progetto “Mps Agroalimentare” del Gruppo Montepaschi. Attraverso i suoi 15 centri specializzati su tutto il territorio nazionale, Banca Mps promuove un modello di interazione con i distretti e le imprese agricole capace di rispondere in modo mirato alle diverse necessità degli operatori del settore e delle filiere ad esso collegate, con l’obiettivo di orientare le aziende lungo percorsi di crescita legati alla sostenibilità produttiva e alla qualità.

Promossa dal Segretariato economico mantovano, la Società anonima Magazzini Generali Fiduciari di Mantova si costituì con atto pubblico il 25 luglio 1923, per iniziativa dello stesso Segretariato economico, della Banca Agricola Mantovana e del ragionier Enrico Minghetti, che ne acquisirono ciascuno un terzo delle azioni. Inizialmente impiantata presso tre locali in Pegognaga (MN), capaci di conservare e stagionare circa 12.500 forme di formaggio, nel 1927, per provvedere alla costruzione dei nuovi magazzini di Borgo Belfiore alla periferia di Mantova, aumentò il proprio capitale sociale da 600.000 lire a 1.000.000 lire, mediante l’emissione di 800 nuove azioni del valore nominale di 500 lire. Nel 1945, a seguito delle dimissioni forzate della maggioranza degli amministratori, ne furono sciolti Consiglio d’Amministrazione e Collegio Sindacale e fu nominato commissario governativo il ragionier Raimondo Generali. A quella data, oltre allo stabilimento di Borgo Belfiore, risultavano attive le succursali di Suzzara, Viadana, Moglia e San Benedetto Po nel Mantovano, Luzzara e Carpi nelle limitrofe province di Reggio Emilia e Modena. Nell’aprile del 1946, riconquistato lo stato di normalità, venne riconfermato nella carica di Presidente il notaio Amos Morari, già membro del Consiglio d’Amministrazione fin dal 1923, in qualità prima di Vicepresidente e poi di Presidente nel 1938. Come tale, rimase fino al 1959, quando gli subentrò il dott. Romolo Lasagna, proposto dallo stesso Morari. Tra il 1947 e il 1952 fu ulteriormente aumentato il capitale sociale, che raggiunse dapprima la quota di 4.797.500 lire e, successivamente, di 28.785.000 lire. Ulteriori aumenti furono previsti nel 1977 (201.495.000 lire) e nel 1981 (2.014.950.000 lire), fino a raggiungere le 575.700 azioni per un totale di 2.302.800 euro. Nel 2008 venne effettuato un ulteriore aumento di capitale mediante l’emissione di 1.362.624 azioni. Nel tempo il capitale sociale si è accentrato in Banca Agricola Mantovana – poi incorporata da Banca Monte dei Paschi di Siena – che è arrivata a detenere il 100% della società.

I Magazzini Generali Fiduciari di Mantova sono riconosciuti dall’Organismo di Controllo Qualità del Parmigiano Reggiano – a sua volta supervisionato dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) – quale magazzino di stagionatura (codice ID M203) ed opera in regime di “magazzini generali” sulla base di apposita autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE). La Società è tra l’altro certificata ISO 9001 e ISO 45001.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it