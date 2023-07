Carabinieri Forestali. Andrea Rispoli è il nuovo Generale di Corpo d’Armata

ROMA – “I migliori auguri di buon lavoro al Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, che il 22 luglio scorso ha assunto l’incarico di Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri”, così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Durante il nostro incontro, a cui ha preso parte anche il Generale Daniel Melis del Comando Tutela Agroalimentare – ha detto il ministro – ho sottolineato il convinto supporto che il mio dicastero offre all’Arma dei Carabinieri in tutte le sue articolazioni, nell’interesse superiore della nostra Nazione. La tutela del patrimonio agroalimentare e forestale è una sfida cruciale, e confido pienamente nel Generale Rispoli e nel prezioso lavoro informativo, preventivo e repressivo che i Carabinieri svolgeranno con dedizione e competenza”.

“Insieme – ha proseguito Lollobrigida – continueremo a collaborare, in continuità con il lavoro portato avanti dal Generale di Corpo d’Armata Antonio Pietro Marzo, che ringrazio per il servizio svolto in questi anni, con determinazione per contrastare le agro-piraterie, combattere le frodi e preservare l’integrità della nostra filiera agroalimentare e delle nostre foreste con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini”.

