Il Comandante dei Carabinieri Forestali, Andrea Rispoli, ha incontrato i reparti toscani

ROMA – Nei giorni scorsi il Generale C.A. Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri ha compiuto una visita nel capoluogo toscano, a partire dal Comando Regione Carabinieri forestale “Toscana”, presso

la sede di Villa La Favorita a Firenze, dove è stato accolto dalla Comandante della Regione CC Forestale “Toscana” Gen. B. Marina Marinelli, unitamente ai Comandanti di tutti i Gruppi Carabinieri Forestale della Toscana, ai Comandanti dei Reparti Carabinieri dei Parchi Nazionali, ai Comandanti dei Reparti Carabinieri Biodiversità, ai Comandanti dei Nuclei Carabinieri CITES, ai Comandanti dei Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale ed al Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Firenze.

All’incontro ha assistito anche una rappresentanza dei Comandanti e dei militari dei Nuclei CC Forestali, una rappresentanza militare del Co.Ba.R. ed una rappresentanza dell’ANFOR.

Durante l’incontro, la Comandante della Regione ha illustrato i dati dell’attività operativa,

evidenziando come, anche nel corso del 2023, sia stata svolta un’intensa attività di

prevenzione e repressione volta a scongiurare danni al prezioso patrimonio naturale

toscano.

L’attività di contrasto agli illeciti ambientali, condotta in piena sinergia con i Reparti

dell’Organizzazione territoriale e con le altre specialità dell’Arma dei Carabinieri, ha portato

ad un incremento dell’attività operativa dei Reparti della specialità forestale in tutti i settori

di competenza, soprattutto nella polizia amministrativa. L’Alto Ufficiale, rivolgendosi ai Comandanti dei Nuclei CC Forestali, struttura che rappresenta la capillarità e la prossimità al cittadino dell’Arma, ha espresso l’apprezzamento per la professionalità, il costante impegno e i risultati conseguiti nel contrasto agli illeciti ambientali, in particolare i tagli boschivi illegali, il dissesto idrogeologico e gli incendi boschivi, a tutela del patrimonio agroforestale e faunistico del territorio.

Il Generale Rispoli ha salutato anche il Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” Gen. B. Lorenzo Falferi, il Comandante della Scuola Marescialli Gen. D. Pietro Oresta, il Comandante Provinciale dei CC Gen. B. Gabriele Vitagliano e il personale del Nucleo Operativo Ecologico di Firenze, specialità anch’essa dipendente dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, ribadendo l’importanza della complementarietà e la costante collaborazione tra le varie articolazioni dell’Arma, in favore del territorio e dei cittadini.

Nel corso della giornata il Gen. Rispoli ha effettuato una visita al Gruppo CC Forestale di

Pistoia ed al Reparto CC Biodiversità di Pistoia, per poi incontrare il Prefetto di Pistoia,

Dott.ssa Licia Messina. Ai locali Carabinieri ha espresso il suo ringraziamento e la sua

vicinanza per l’impegno e il sacrificio dimostrato nel corso dei recenti eventi alluvionali che

hanno interessato il territorio.

Il Gen. Rispoli ha avuto modo di incontrare, presso Villa La Favorita, il Presidente

dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze, Prof. Orazio Ciancio.

Con l’Accademia Italiana di Scienze forestali, in virtù del suo prioritario compito di promozione e valorizzazione delle scienze forestali e delle loro applicazioni alla selvicoltura ed ai connessi problemi di tutela e gestione dell’ambiente, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri sta portando avanti un rapporto di collaborazione, sorto fin dai tempi del Corpo Forestale dello Stato.

Il Gen. Rispoli è stato ricevuto anche dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

e dalla Vicepresidente Stefania Saccardi, nonché Assessora all’Agro-alimentare, caccia e

pesca, per rinnovare il rapporto di collaborazione con i Carabinieri Forestali, rapporto che si

manifesta nei solidi accordi convenzionali, persistenti da quasi 40 anni. La visita istituzionale del Gen. Rispoli si è conclusa con il saluto al Prefetto di Firenze,

Dott.ssa Francesca Ferrandino. Il Gen. C.A. Andrea Rispoli, nel lasciare il territorio toscano, ha manifestato il proprio sentito apprezzamento per l’assetto formale e i saldi valori espressi dai Reparti dei Carabinieri forestali, associati all’entusiasmo ed alla forte motivazione e passione con cui affrontano le attività istituzionali.

