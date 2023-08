Cantine in Piazza con il Vino Nobile di Montepulciano: venerdì 18 agosto l’evento dell’estate del Consorzio

MONTEPULCIANO (SIENA) – E’ tutto pronto per il ritorno del grande evento estivo promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade, Cantine in Piazza, in programma per venerdì 18 agosto, nel cuore del borgo toscano, Piazza Grande, con le cantine del territorio che creeranno un cerchio nella piazza offrendo in degustazione le proprie etichette ai tantissimi turisti e non solo che saranno presenti.

Appuntamento a partire dalle ore 19 con l’apertura dei banchi d’assaggio che saranno affiancati anche da una degustazione di prodotti tipici del territorio e con il sottofondo musicale dal vivo con Tarò Trio. Anche questo appuntamento è promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

L’evento più atteso dell’anno sarà tuttavia come sempre A Tavola con il Nobile, il premio enogastronomico ideato dal giornalista del Tg2 Bruno Gambacorta, promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti, la storica corsa per le strade del borgo senese. Quest’anno il premio, giunto alla sua ventunesima edizione, avrà come tema “I Piatti al Cucchiaio” e si svolgerà nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto. A partire dagli stessi giorni e per tutta la settimana successiva, all’interno delle otto contrade sarà possibile per tutti degustare il piatto in gara abbinato al Vino Nobile di Montepulciano. Un premio, A Tavola con il Nobile, che negli anni ha dato la possibilità di recuperare oltre 200 ricette della tradizione, riportando alla luce il lavoro delle massaie e tramandando la tradizione gastronomica di un tempo. Numerose le pubblicazioni che raccolgono le ricette del premio che negli anni ha assunto un peso antropologico e sociale tanto da attirare l’attenzione di studi sulle tradizioni popolari del territorio.

La premiazione del concorso enogastronomico, in concomitanza con la presentazione del Panno del Bravìo delle Botti, è in programma domenica 20 agosto alle ore 16 nella cornice del Cortile della Fortezza di Montepulciano, sede tra l’altro dell’Enoliteca e del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

