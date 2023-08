Ucraina. Agricoltori hanno ricevuto prestiti bancari per 1,2 mld euro per lo sviluppo agricolo

ROMA – Dall’inizio dell’anno più di 9.800 imprese agricole ucraine hanno ricevuto 47,2 miliardi di UAH (pari a 1 miliardo e 179.566.404 euro) in prestiti bancari per lo sviluppo delle aziende agricole. Di queste, più di 7.600 imprese hanno ricevuto 28,6 miliardi di UAH in prestiti nell’ambito del programma Prestiti accessibili del governo al 5-7-9.

Le imprese agricole nelle seguenti regioni hanno ricevuto il maggior numero di prestiti nell’ambito di vari programmi:

Regione di Kiev – 8,2 miliardi di UAH (727 imprese);

Regione di Vinnytsia – 4,7 miliardi di UAH (1.137 imprese),

Regione di Dnipropetrovsk – 4,1 miliardi di UAH (650 imprese);

Regione di Kirovohrad – 3,96 miliardi di UAH (1.402 imprese);

Regione di Odessa – 3,3 miliardi di UAH (881 imprese).

Le seguenti regioni hanno ricevuto il maggior numero di prestiti nell’ambito del programma Affordable Loans at 5-7-9:

Regione di Kirovohrad – 3,45 miliardi di UAH (1.135 imprese);

Regione di Vinnytsia – 3 miliardi di UAH (912 imprese);

Regione di Odessa – 2,8 miliardi di UAH (710 imprese);

Regione di Kiev – 2,7 miliardi di UAH (588 imprese).

Sfondo

Il programma Affordable Loans at 5-7-9 semplifica l’accesso ai prestiti bancari per le micro e piccole imprese. Gli agricoltori possono ricevere un prestito fino a 90 milioni di UAH. I prestiti vengono forniti al 5-9% annuo, a seconda della categoria di prestito e del tipo di entità commerciale.

LEGGI LA RUBRICA ESTERI

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it