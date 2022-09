L’Australia in soccorso dell’Ucraina: è interessata ad espanderne le esportazioni agroalimentari

ROMA – Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro online tra il ministro delle politiche agrarie e dell’alimentazione dell’Ucraina Mykola Solskyi e il ministro dell’agricoltura, della pesca e delle foreste dell’Australia Murray Watt.

Durante l’incontro, i ministri hanno discusso dell’attuale situazione in Ucraina e dei modi per risolvere i problemi dell’esportazione di prodotti agricoli ucraini.

Murray Watt ha espresso sostegno agli agricoltori ucraini in un lavoro estremamente difficile nelle condizioni di ostilità e occupazione dei territori.

Mykola Solskyi ha assicurato che anche in tali condizioni non mancano i prodotti di base nel paese. Per quanto riguarda le esportazioni, il ministro ha osservato che i lavori del Corridoio del grano hanno in qualche modo alleggerito la situazione, ma finora solo la metà dei porti operanti prima della guerra è sbloccata e non c’è certezza per quanto tempo funzioneranno queste disposizioni.

Mykola Solskyi si è offerta di discutere la possibilità di promuovere prodotti a valore aggiunto a livello dei ministri dell’agricoltura dei paesi che sono i più potenti produttori di grano al mondo: USA, Canada, Australia, Brasile, Regno Unito, Argentina e gli altri Paesi dell’UE.

“Attualmente, le restrizioni doganali sull’esportazione di grano ucraino sono state cancellate. Ma non sono state cancellate per i prodotti trasformati. Ogni Paese ha le sue restrizioni sui diversi mercati. Se siamo tutti a favore del libero mercato, allora sarebbe giusto dare L’Ucraina ha l’opportunità di fornire prodotti trasformati, come carne e altri prodotti trasformati”, ha affermato Mykola Solskyi.

Ha aggiunto che la posizione comune degli esportatori mondiali potrebbe avere un effetto positivo sul mercato.

Murray Watt ha espresso il suo sostegno all’Ucraina e ha assicurato che il governo australiano è interessato alla cooperazione e alla promozione dell’ulteriore sviluppo economico dell’Ucraina.

