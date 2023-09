Nasce Agcelerators: People Transforming Agriculture

Basilea (Svizzera) – Syngenta ha presentato oggi una campagna multimediale dinamica nata per ispirare le persone verso un modo creativo, collaborativo e impattante di rendere l’agricoltura più sostenibile.

La campagna, chiamata Agcelerators, racconterà le persone che stanno trasformando l’agricoltura e coinvolgerà inizialmente Europa, Africa e Medio Oriente per contribuire ad accelerare la creazione e l’adozione di pratiche agricole sempre più sostenibili.

Con una popolazione mondiale che si prevede raggiungerà quasi i 10 miliardi entro il 2050, il sistema alimentare globale ha bisogno di un cambiamento urgente per garantire cibo adeguato a tutti senza distruggere le risorse naturali del pianeta. Il Rapporto sulle risorse mondiali 2019 del World Resources Institute intitolato: Creating a Sustainable Food Future ha sottolineato come per vincere questa sfida sarà necessario colmare tre lacune:

– un “gap alimentare” del 56% tra quanto prodotto nel 2010 e il cibo che sarà necessario nel 2050;

– un “gap di suolo” di quasi 600 milioni di ettari (un’area grande quasi due volte l’India) tra la superficie agricola globale del 2010 e l’espansione agricola prevista per il 2050;

– Un “gap di mitigazione dei gas serra” di 11 gigatoni tra le emissioni agricole previste nel 2050 e il livello necessario per rispettare l’Accordo di Parigi.

La sfida dell’agricoltura sostenibile consiste nel bilanciare l’esigenza di aumentare la produzione alimentare con la necessità di proteggere l’ambiente, conservare le risorse naturali e garantire la sostenibilità a lungo termine dei sistemi agricoli. È qui che intervengono gli Agcelerators, con il contributo che daranno per accelerare la trasformazione dell’agricoltura.

“Gli Agcelerators sono i fuoriclasse del settore agricolo”, ha dichiarato Alexandra Brand, Regional Director di Syngenta Crop Protection, Europa, Africa e Medio Oriente. “Sono le persone che sviluppano e abbracciano nuove idee e stabiliscono nuove partnership e modalità di lavoro. Sono la forza trainante delle pratiche agricole sostenibili che avranno un impatto duraturo sul nostro pianeta. È arrivato il momento di ascoltare le loro storie”.

La campagna Agcelerators riflette l’impegno di Syngenta nell’affrontare le sfide critiche della comunità agricola e dell’ecosistema in generale. Oltre a mostrare tecnologie all’avanguardia e approcci pionieristici, Syngenta cerca di mettere a fattor comune i protagonisti di un movimento che trae la sua forza dalla messa in comune degli agricoltori, degli stakeholder e della più ampia comunità di persone per dare forma a una nuova era per l’agricoltura.

“La vision con cui nasce Agcelerators, anche in Italia, è creare un movimento che metta insieme tutti gli attori coinvolti, amplifichi l’impatto di ogni azione e, in ultima analisi, promuova l’adozione di pratiche agricole sempre più sostenibili”, ha dichiarato Francesco Scrano, Marketing Head Italy, Syngenta Crop Protection. “Nelle prossime settimane, attraverso i media tradizionali e online, racconteremo come le persone stanno contribuendo a trasformare l’agricoltura attraverso una serie di tecniche e tecnologie moderne, tra cui l’analisi dei dati, la diagnostica e i prodotti biologicals. Racconteremo le loro voci e le loro storie”.

Attraverso Agcelerators, Syngenta enfatizzerà il suo impegno costante per la tutela dell’ambiente, l’innovazione e il sostegno agli agricoltori, mostrando persone, prodotti e servizi che stanno facendo la differenza. La campagna darà un volto a tutti gli sforzi messi in campo attraverso il racconto di storie reali, dimostrando l’impatto positivo e tangibile sulla vita di individui e comunità in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visita: www.syngenta.com/agcelerators

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it