Conaf: la sala del Consiglio nazionale intitolata all’agronomo e consigliere Corrado Fenu

ROMA – La sala del Consiglio del Conaf (Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) è stata intitolata a Corrado Fenu, l’agronomo e consigliere nazionale in carica recentemente, e prematuramente, deceduto.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari e i colleghi che nelle due consiliature di cui ha fatto parte Fenu, hanno condiviso con lui quegli spazi e le attività svolte per la categoria. Un impegno ordinistico che aveva avviato a inizio millennio come consigliere, prima, e presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Oristano, poi.

“Questa targa, posta nella casa degli agronomi e dei forestali – ha sottolineato Sabrina Diamanti, presidente Conaf -, non è un semplice ricordo, ma sarà da esempio per chiunque varcherà questa porta, ricordando l’impegno che Corrado Fenu ha sempre profuso per il bene della categoria”.

Unanime la considerazione per questo amico, prima che collega, che in tutti questi anni non si è mai risparmiato, lavorando sempre col sorriso per il bene della categoria con generosità e disponibilità – hanno detto i consiglieri presenti.

