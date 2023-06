Morte improvvisa per Corrado Fenu, noto agronomo sardo consigliere Conaf

ORISTANO – Stava andando al pronto soccorso perché non si sentiva molto bene, ma davanti all’ingresso dell’ospedale di Oristano, ha accusato un malore ed è deceduto.

Se ne è andato così, questa mattina, Corrado Fenu, dottore agronomo, libero professionista, molto conosciuto sia in Sardegna, per aver ricoperto la carica di presente dell’ODAF Oristano, sia a livello nazionale per essere stato consigliere CONAF per due mandati 2013-2018 (nella presidenza Andrea Sisti) e 2018-2023 (con Sabrina Diamanti).

Aveva compiuto 54 anni solo pochi giorni fa (nato il 12 giugno 1969 ad Oristano), ed era iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali dal 2000.

Fenu era un amico di agricultura.it: alla famiglia di Corrado vanno le condoglianze più sentite e sincere della nostra redazione.

Iscritto all’Ordine della Provincia di Oristano dall’anno 2000. Eletto Consigliere prima e Segretario poi dal 2005 al 2009. Dal 2009 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Ordine di Oristano.

Ha operato dai primi anni di iscrizione nel settore dei controlli AgEA e come collaboratore di SIN. Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Oristano, ha sempre fornito attività di progettazione per aziende del settore agricolo e della trasformazione dei prodotti agroalimentari.

Ha svolto attività di consulenza per conto della Regione e dell’Università in Progetti finanziati dal MIPAF. Ha lavorato come consulente dei GAL. Ha collaborato con Società delegate al monitoraggio, allo sviluppo di progetti e all’istruttoria di misure specifiche nel campo agricolo. Docente nei corsi di divulgazione agricola.

Ha collaborato alla stesura e pubblicazione del Manuale Operativo sulla Condizionalità redatto dall’agenzia Laore Sardegna.

Ha svolto svariati incarichi come agronomo per Comuni dell’Oristanese.

Al momento ha un incarico come esterno per la Provincia di Oristano – Settore Ambiente

Consigliere Coordinatore del Dipartimento Agricoltura, Viticoltura e Zootecnia Sostenibili dal 2013 al 2018.

Confermato Consigliere Nazionale CONAF per la consiliatura 2018-2023.

