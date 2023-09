Turchia. Governo vara importanti sostegni all’agricoltura e supporto uso certificato sementi per il 2024

ROMA – Il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste della Turchia, İbrahim Yumaklı, ha dichiarato che con il decreto presidenziale pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale sono stati aumentati gli aiuti agricoli al fine di garantire la continuità della produzione agricola e aumentare l’efficienza.

Il ministro Yumaklı ha rilasciato una dichiarazione scritta in merito al decreto presidenziale relativo agli aiuti agricoli da fornire nel 2023 e al sostegno all’uso di sementi certificate da attuare nel 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale di oggi.

Secondo la dichiarazione, il decreto presidenziale pubblicato mira a fornire al settore una struttura più competitiva e ad aumentare l’efficienza e la qualità al fine di garantire la sostenibilità della produzione agricola e la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie necessarie con risorse nazionali, la protezione della diversità biologica e delle risorse genetiche, l’adozione di approcci rispettosi dell’ambiente nella produzione agricola e l’aumento dell’efficacia delle politiche applicate costituiscono i principi fondamentali del programma di sostegno.

Secondo la decisione sul sostegno agricolo del 2023, i prezzi unitari di sostegno di 112 tipi di sostegno sono stati aumentati.

Tra i diversi supporti di pagamento, il prezzo unitario di supporto del grano è stato aumentato da 10 krş/kg a 100 krş/kg.

Il prezzo unitario di orzo, segale, avena e triticale è stato aumentato da 10 krs/kg a 50 krs/kg.

Il prezzo unitario dell’olio di girasole è stato aumentato da 70 krş/kg a 100 krş/kg, e quello della colza è stato aumentato da 80 krş/kg a 100 krş/kg.

ENORME AUMENTO DEI SUPPORTI ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E BUONA

Con la decisione, i sostegni all’agricoltura biologica e di buona qualità sono stati aumentati dall’80% al 200%. Il supporto dei fertilizzanti organici organominerali solidi è stato aumentato da 20 TL/da a 30 TL/da. Il sostegno all’utilizzo di sementi certificate è aumentato dal 25% al ​​50%, a seconda del prodotto. In questo contesto, il prezzo unitario di sostegno delle sementi di frumento, orzo, triticale, risone, avena, ceci e segale è stato aumentato da 50 TL/giorno a 65 TL/giorno.

C’è stato un aumento fino al 150% nei prezzi unitari per il supporto certificato per l’utilizzo degli alberelli. Il prezzo unitario del supporto per il controllo biologico e biotecnico è stato aumentato del 100%.

Il budget per il sostegno ai vitelli è stato aumentato da 3 miliardi di TL a 5,5 miliardi di TL. In questo modo, il supporto di base dato alla vaccinazione dei vitelli è stato aumentato da 500 TL a 750 TL, e il supporto totale dei vitelli insieme ad altri criteri ha raggiunto 2.100 TL/capo.

In linea con la decisione del Presidente, anche la produzione di bufali, malak, mohair e gli aiuti all’apicoltura sono stati aumentati del 100%. Il sostegno alle imprese indenni da malattia è stato aumentato da 600 TL/capo a 1.200 TL/capo.

Il sostegno per gli allevatori di pecore/capre è stato aumentato da 50 TL/capo a 100 TL/capo, mentre il sostegno aggiuntivo per le capre d’angora è stato aumentato da 20 TL/capo a 40 TL/capo.

AUMENTO DEL 150% PER L’OCCUPAZIONE DEI PASTORI

L’occupazione dei gestori della mandria è stata aumentata da 12.000 TL a 30.000 TL.

Il prezzo del baco da seta è stato aumentato da 240 TL/scatola a 450 TL/scatola, e il prezzo del bozzolo umido è stato aumentato da 160 TL/kg a 350 TL/kg.

I prezzi unitari del sostegno alle risorse genetiche animali sono aumentati dal 60% al 165%. Il budget di questa applicazione è stato aumentato da 274 milioni di TL a 653,5 milioni di TL.

Il supporto per l’estensione e la consulenza agricola è stato aumentato da 72.000 TL a 144.000 TL. Il supporto del bonus di partecipazione alla rete di dati contabili aziendali è stato aumentato da 600 TL a 1.000 TL per azienda.

MINISTRO YUMAKLI: “QUEST’ANNO PORTEREMO I PAGAMENTI DI SOSTEGNO E LI PAGHEREMO IN NATURA”

Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste İbrahim Yumaklı, nella sua valutazione del regolamento, ha affermato che il sostegno alla produzione è sempre stato l’asse principale delle politiche agricole negli ultimi 21 anni, e che ciò continuerà in questo modo, e ha sottolineato che gli aiuti concessi ai produttori hanno un effetto molto importante nel garantire la sostenibilità della produzione agricola.

Yumaklı ha affermato: “La promozione dei sussidi per fertilizzanti e carburante diesel, che sono importanti costi di produzione nella produzione agricola, che abbiamo avviato l’anno scorso, e il loro pagamento in natura, ha ricevuto un’ottima risposta dai nostri agricoltori. Continuando quest’anno, forniamo un significativo sostegno finanziario ai nostri produttori. “Continueremo ad attuare le nostre politiche con determinazione per rafforzare i nostri produttori e proteggere i nostri consumatori”, ha sottolineato.

Ricordando che le misure da adottare per lo sviluppo rurale e la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare sono incluse anche nel piano a medio termine, Yumaklı ha affermato:

“Stiamo aumentando il nostro budget di sostegno agricolo da 63,4 miliardi di TL a 91,55 miliardi di TL per il 2024. In questo contesto, il sostegno alla produzione agricola sarà aumentato a 51,01 miliardi di TL, il sostegno alla produzione animale sarà aumentato a 18,71 miliardi di TL, il sostegno all’acquacoltura sarà aumentato a 250,7 milioni di TL, il sostegno alla ricerca agricola e allo sviluppo sarà aumentato a 682 milioni di TL e Il sostegno allo sviluppo rurale sarà aumentato a 18,71 miliardi di TL e lo stiamo aumentando a 8,15 miliardi di TL. Assegniamo una risorsa di 12,75 miliardi di TL per l’assicurazione agricola.

Inoltre, stiamo aumentando il budget per il sostegno al diesel e ai fertilizzanti a 21,1 miliardi di TL, con un aumento del 31,6% rispetto all’anno precedente. Il sostegno per diesel e fertilizzanti di 11,5 miliardi di TL ai nostri produttori di grano per l’anno di produzione 2023 e da pagare nel 2024 sarà anticipato e sarà caricato sulle carte della Ziraat Bank da utilizzare nell’acquisto di carburante diesel e fertilizzanti, a partire da Ottobre 2023, con il finanziamento della Banca turca Ziraat.

Speriamo che il nostro budget di sostegno all’agricoltura, che attueremo con l’approvazione della nostra Assemblea Gazi, rafforzerà il potere dei nostri produttori. “Sotto la guida del nostro presidente, Recep Tayyip Erdoğan, continueremo a lavorare con tutte le nostre forze per spostare la nostra produzione agricola ancora di più verso il raggiungimento dei nostri obiettivi del Secolo turco”.

Foto di Ministero Agricoltura della Turchia

