L’agricoltura turca progetta il futuro. Il ministro Yumaklı: ‘Primo passo verso produzione pianificata’.

ROMA – Il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste della Turchia İbrahim Yumaklı, a Baku, capitale dell’Azerbaigian, dove avrebbe dovuto partecipare al 2° incontro ministeriale dell’Organizzazione degli Stati turchi per l’agricoltura, ha valutato in diretta televisiva l’ordine del giorno della riunione e gli importanti normative adottate recentemente nel campo dell’agricoltura in Turchia.

Sottolineando che l’Organizzazione degli Stati turchi ha recentemente guadagnato slancio in tutti i settori come i trasporti, l’energia e il commercio, con l’incoraggiamento del presidente Recep Tayyip Erdoğan e dei presidenti degli Stati membri, il ministro Yumaklı ha dichiarato:

“L’agricoltura è uno di questi. Oggi a Baku si tiene il secondo di questi incontri. Il nostro obiettivo è che i ministri dell’agricoltura parlino di argomenti comuni e aumentino i volumi commerciali dell’Organizzazione degli Stati turchi su questioni come la coltivazione di sementi, l’arboricoltura, i certificati elettronici, i servizi veterinari e le attività forestali. In effetti, la questione dell’assicurazione agricola, che è stata recentemente implementata soprattutto in Azerbaigian e attualmente i nostri amici stanno lavorando insieme in Uzbekistan, dove si mira a creare un pool assicurativo comune nell’Organizzazione degli Stati turchi, per massimizzare tutte le relazioni su questi e questioni simili. Perché c’è una popolazione giovane seria di 270 milioni. Ci sono volumi commerciali molto seri. Ci sono prodotti che ogni paese può assolutamente acquistare tra loro. Naturalmente, questi includono i prodotti agricoli. “Oggi parleremo e discuteremo di questi argomenti con gli altri nostri amici ministri durante la tavola rotonda”.

“Abbiamo fatto il primo passo verso la produzione programmata in agricoltura”

Toccando la questione della produzione agricola pianificata nelle sue dichiarazioni, il ministro Yumaklı ha detto: “Sarebbe impensabile che un paese come la Turchia, che ora è nella fascia alta e svolge tutte le sue attività in dimensioni molto diverse, sia indipendente da questo nella produzione agricola. Abbiamo iniziato a lavorare su questo dall’anno scorso. Abbiamo lavorato in gruppi di progetto, me compreso. Abbiamo compiuto il primo e più importante passo con le modifiche apportate alla Legge agricola il 5 aprile 2023. “Più tardi, abbiamo iniziato a emanare regolamenti per questo”, ha detto.

Yumaklı ha sottolineato che la pianificazione della produzione non è solo una regolamentazione legale o un regolamento e ha affermato: “Questa pianificazione ha dei sottotitoli. Ha elementi assolutamente complementari. Possiamo dire questo; Il processo di produzione agricola pianificato è ora iniziato in Turchia. “Stiamo attualmente completando le questioni che trasformeranno questo processo in pratica molto rapidamente”, ha affermato.

“Disegnare un quadro; Innanzitutto, un comitato con un’ampia partecipazione, comprendente organizzazioni di produttori, rappresentanti ministeriali e organizzazioni non governative legate alla produzione agricola e al commercio in quella regione, compresi i vincoli idrici nelle province, la disponibilità d’acqua, le condizioni del suolo, l’industria basata sull’agricoltura , le esperienze dei nostri produttori e agricoltori lì, hanno preparato ciò che sta accadendo in quella regione, in quella provincia. “Se deve essere prodotto, farà il lavoro su di esso”, ha detto Yumaklı e ha continuato il suo discorso come segue:

“Questi studi sono iniziati anche in alcune delle nostre province. Abbiamo iniziato a spiegarli un anno fa in modo da poter preparare l’intero ecosistema a questo. Ora si terranno degli incontri per decidere come verrà effettuata l’implementazione. È monitorato e parzialmente guidato dai nostri rappresentanti ministeriali. Questi arriveranno poi al ministero, al Consiglio di pianificazione agricola. Il Ministero discuterà tutte le questioni relative a questa pianificazione su base Türkiye. Se ci sono suggerimenti di produzione mancanti, eccessivi o non conformi alle condizioni, li faranno correggere. “Quindi, alla fine, avremo portato avanti il ​​processo di pianificazione della produzione, partendo dai prodotti strategici, valutando la nostra produzione in base al rapporto domanda-offerta, all’esistenza del settore agricolo, al consumo interno e al potenziale di esportabilità del prodotto. i prodotti che produciamo.”

LA PROGETTAZIONE VERRÀ EFFETTUATA OGNI TRIENNALE

Sottolineando che i piani saranno sotto forma di piani triennali in modo che il produttore possa prevedere il futuro, il ministro Yumaklı ha affermato: “Naturalmente non esiste una valutazione specifica per un anno. Le condizioni possono cambiare entro questi 3 anni. Le condizioni possono andare in direzioni molto diverse. Anche qui potrebbero esserci correzioni e aggiornamenti riguardo a questi. Naturalmente non ci sarà un cambiamento totale della politica. Dobbiamo iniziare questa pianificazione della produzione agricola partendo da prodotti strategici. Non è possibile gestire un settore agricolo molto dinamico come quello turco, che ha regioni di produzione molto diverse, una diversità produttiva molto diversa, in un quadro molto ristretto vincolandolo a determinate condizioni. Pertanto, tenendo conto delle priorità, delle dimensioni volumetriche e di altri fattori di strategicità per il Paese,

LO SCOPO DEL SUPPORTO DOVREBBE ESSERE DI ORIENTAMENTO

Sottolineando che lo scopo dei sostegni agricoli dovrebbe essere di orientamento, il ministro Yumaklı ha continuato quanto segue:

“Sto dicendo che nell’ultimo periodo, il fatto che il settore agricolo sia dinamico e abbia un’ampia varietà di prodotti ha sia aumentato il numero di supporti nella produzione sia eroso la loro caratteristica direzionale. L’importo pagato finora per gli aiuti agricoli dal bilancio nel 2023 è di circa 40 miliardi di lire. Questa cifra raggiungerà i 64 miliardi entro la fine dell’anno. È un numero davvero grande. Ciò che è importante è il modo in cui sostiene le vostre politiche agricole, in particolare la vostra attuale pianificazione della produzione, e se adempie al suo dovere di orientamento.

Pertanto, stiamo attualmente lavorando su una nuova metodologia per quanto riguarda i supporti. Non lasciatelo intendere qui, questo lo richiedo espressamente. Di tanto in tanto ci sono critiche a questo riguardo. Il nostro settore agricolo è molto dinamico. Ma non è una tavola da puzzle. Non è mai successo. Sarebbe ingiusto nei confronti del settore che attualmente nutre 85 milioni di abitanti, oltre 50 milioni di turisti e ospiti ed esporta 30 miliardi di dollari. Vorrei che sappiate che tutto ciò che viene fatto per questo motivo viene esaminato molto attentamente e discusso con tutti gli stakeholder del settore.”

Sottolineando che si commetterebbe un errore se ci si concentrasse solo sui numeri relativi ai supporti, Yumaklı ha affermato: “Quello che dirò ancora una volta è che deve essere creato l’effetto guida dei supporti. È necessario realizzare una produzione sostenibile. La produzione che realizzi deve essere efficiente. Il prodotto che produci deve essere di alta qualità. È necessario registrarli. Quindi è necessario trasformarlo in investimenti agricoli. È necessario eseguire un meccanismo di supporto che influenzerà l’intero processo. Questa deduzione dovrebbe essere fatta in questo modo. Soprattutto di recente, sia i punti interrogativi sull’impatto sul meccanismo statale che fornisce questi supporti, sia i punti interrogativi sui nostri produttori di giacimenti rivelano in realtà la necessità di un aggiornamento qui. Pertanto, mentre stiamo aggiornando i supporti, la produzione sostenibile, di cui ho appena parlato,

È INIZIATO IL PROCESSO DI CENSIMENTO DELL’AGRICOLTURA

Parlando del censimento agricolo, il ministro Yumaklı ha affermato: “Il processo è stato avviato nell’ambito del protocollo firmato dalla nostra direzione generale per la riforma agricola e dall’Istituto turco di statistica. Ciò che dobbiamo fare qui è fornire l’infrastruttura di cui l’Istituto turco di statistica ha bisogno per misurare, contare e trasferire i dati agricoli. Quando inizierà il censimento agricolo, avremo chiarito tutta la nostra esistenza agricola, comprese le aree arabili, l’esistenza degli animali e le misurazioni categoriche relative ai prodotti. Il censimento dell’agricoltura ci avrà fornito un quadro. Non puoi gestire qualcosa che non puoi misurare. Non sarebbe corretto dire che al momento non si misura né si registra nulla. Ma come ogni cosa, è necessario aggiornare. Al momento conserviamo tutti i dati e dobbiamo verificarli.

“LA SICCITÀ NON HA CAUSATO UNA PERDITA NEL NOSTRO PATRIMONIO AGRICOLO TOTALE”

Affermando che la siccità non ha causato alcuna perdita nella resa agricola totale, il ministro Yumaklı ha affermato: “La Turchia è un paese con diversa diversità di produzione e diversità di prodotti in diverse regioni. Questo ha un enorme vantaggio. Ci sono state anche regioni colpite dalla siccità, ma nel complesso non si è verificata alcuna perdita di rendimento che possa rappresentare un rischio per la Turchia. In alcune regioni, risultati proporzionalmente elevati sono stati ottenuti solo osservando il volume di quella regione, ma se si pesa la bilancia della Turchia, non vi è alcun rischio negativo che rappresenti un rischio. Ciò non significa che dovremmo ignorare la siccità. “Continueremo a fare le nostre simulazioni lungimiranti, tenendo conto degli effetti dei problemi causati dal cambiamento climatico”, ha affermato.

“ABBIAMO AVVIATO UNO STUDIO DI ANALISI DEI RISCHI PER LE DIGHE DOPO IL TERREMOTO”

Il ministro Yumaklı ha dichiarato che una delle prime cose che hanno fatto dopo il terremoto del 6 febbraio è stato quello di avviare uno studio sullo stato delle dighe nella zona sismica, e ha concluso il suo discorso così:

“Per fortuna non ci sono stati grossi problemi strutturali con le dighe nella zona del terremoto. Abbiamo visto che c’erano dighe da rivedere, grandi e piccole. Attualmente, solo 23 delle 140 dighe in totale subiranno revisioni che non rappresentano alcuna minaccia strutturale. Partendo dalla diga di Atatürk, abbiamo avviato uno studio di analisi dei rischi da cui possiamo ottenere dati istantanei.

Foto Ministero Agricoltura Turchia

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it