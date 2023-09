Parassiti delle piante all’orizzonte? Nuovo pannello di controllo dell’EFSA per individuarli

PARMA – Il nuovo pannello dell’EFSA fornisce un accesso online interattivo ai risultati delle sue attività di scansione dell’orizzonte per gli organismi nocivi per le piante che possono rappresentare una minaccia per il territorio dell’Unione europea.

In collaborazione con il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea e l’Agenzia francese per la salute e la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro (ANSES), l’EFSA esamina sistematicamente la letteratura scientifica e le fonti dei media per individuare organismi nocivi nuovi, emergenti o ricorrenti che possono rappresentare una potenziale preoccupazione per il territorio dell’UE. Queste attività di scansione dell’orizzonte confluiscono in una newsletter mensile pubblicata sull’EFSA Journal, che è condivisa con la Commissione europea e le autorità fitosanitarie degli Stati membri per rafforzare la preparazione dell’UE ad affrontare i rischi fitosanitari emergenti.

Il pannello di controllo appena creato fornisce l’accesso online ai risultati di scansione dell’orizzonte più recenti e passati in un formato interattivo.

Lo strumento ha tre sezioni:

Organismi nocivi emergenti: visualizzazione su una mappa mondiale degli organismi nocivi non regolamentati che sono stati rilevati e che stanno ponendo nuove minacce (ad esempio in nuove aree di invasione, su nuovi host, ecc.);

visualizzazione su una mappa mondiale degli organismi nocivi non regolamentati che sono stati rilevati e che stanno ponendo nuove minacce (ad esempio in nuove aree di invasione, su nuovi host, ecc.); Organismi nocivi prioritari: quantità di traffico (in termini di numero di elementi recuperati) per 20 organismi nocivi regolamentati nell’UE come “organismi nocivi prioritari ” e che pertanto ricevono la massima attenzione dagli Stati membri (attraverso campagne di informazione pubblica al pubblico, indagini annuali, piani di emergenza, esercizi di simulazione e piani d’azione per la loro eradicazione);

quantità di traffico (in termini di numero di elementi recuperati) per 20 organismi nocivi regolamentati nell’UE come “organismi nocivi prioritari ” e che pertanto ricevono la massima attenzione dagli Stati membri (attraverso campagne di informazione pubblica al pubblico, indagini annuali, piani di emergenza, esercizi di simulazione e piani d’azione per la loro eradicazione); Motore di ricerca della newsletter: cerca tutti gli articoli inclusi in qualsiasi newsletter pubblicata selezionando nome, famiglia, livello di regolamentazione e punteggio di monitoraggio (chiamato “PeMoScoring”).

La dashboard verrà regolarmente aggiornata con il contenuto dell’ultima newsletter mensile pubblicata.

Link: https://www.efsa.europa.eu/en/powerbi/horizon-scanning

